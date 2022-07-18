Kılıçdaroğlu’ndan YKS mesajı: Sizler bizim baş tacımızsınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün açıklanan YKS puanlarına ilişkin açıklama yaptı. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, 'Sınav sonucu ne olursa olsun sizler bizim baş tacımızsınız' dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili gençler, Sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi ve gelecek kaygısı taşımadığınız bir ülkeyi inşa etmek için mücadele ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız” ifadelerini kullandı.

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