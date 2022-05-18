Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti, görevden alındı

Teknofest Uzay, Havacılık ve Teknoloji festivali öncesinde, kurucusu olduğu roket üretimi yapan şirkete sponsorluk için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mehmet Aykin, AKP Bursa İl Gençlik Kolları yöneticiliği görevinden alındı. Görevden alınan Aykin, AKP üyeliğinden istifa etti.

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Teknofest Festivali öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden üniversite öğrencisi Mehmet Aykin, AKP Bursa İl Gençlik Kolları yöneticiliği görevinden alındı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN DESTEK İSTEDİLER

Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mehmet Aykin, mühendislik bölümünde okuyan 10 arkadaşı ile birlikte roket üreterek, SK Havacılık adlı şirketi kurdular.

Ağustos ayında yapılacak olan Teknofest Uzay, Havacılık ve Teknoloji festivali öncesinde, şirketin tanıtımını yapabilmek için sponsorluk arayışına giren Aykin ve diğer yöneticiler, 15 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Şirket hakkında bilgi veren genç mühendisler, Kılıçdaroğlu’ndan destek istedi.

ZİYARET SONRASI GÖREVDEN ALINDI

Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu ile toplu hâlde çekilen fotoğrafı sosyal medyan paylaşan Aykin, AKP Bursa İl Gençlik Kolları Yöneticiliği görevinden alındı. Görevden alınan Aykin, AKP üyeliğinden istifa etti.

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