Kılıçdaroğlu’nun esnaf ziyareti mitinge dönüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Edirne'de esnaf ziyareti adeta mitinge dönüştü. Sokak ortasında vatandaşa seslenen Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in saray merakı yoktur. Bundan emin olmanızı isterim. Saraylarda oturmak için değil, halkımız gibi yaşamak isteriz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de grup toplantısının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretini çok sayıda vatandaş takip edince, ziyaret adeta mitinge dönüştü. Kılıçdaroğlu, sokağın ortasında kurulan ses düzeneğinden halka seslenerek “Bize katılın” çağrısında bulundu.

“Buraya daha farklı bir ortamda, daha farklı bir atmosferde geleceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, “En büyük arzum huzur içinde bu ülkeyi yaşatmaktır” ifadelerini kullandı.

“BAY KEMAL’İN SARAY MERAKI YOKTUR”

Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal'in saray merakı yoktur. Bundan emin olmanızı isterim. Saraylarda oturmak için değil, halkımız gibi yaşamak isteriz” diye konuştu.

“HALKIN UMUDU KILIÇDAROĞLU” SLOGANLARI

CHP liderini takip eden vatandaşlar, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attı.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan KKM bombası: Sadece faizi alacaklar öyle döviz garantisi falan yok