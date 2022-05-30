Kılıçdaroğlu’nun iddialarını yayınlayan 4 TV kanalına ceza

RTÜK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarını yayınlayan Tele1, KRT, Flash TV ve Halk TV’ye ceza verdi.

Başak KAYA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs günü yayınladığı videoda “Bir vakıf kurduruyorlar Amerika’da. Paravan bir vakıf. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait” iddiasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerine TÜRGEV ve ENSAR, RTÜK'e başvurarak şikayetçi oldu. RTÜK de ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yayınlamayı suç saydı. Gerekçe ise “doğruluğu kesinleşmemiş” olması gösterildi.

Bu açıklamayı yayınlayan Tele1, KRT, Flash TV ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan bir önceki aydaki gelirinin yüzde 3'ü kadar para cezası verdi.

ANAYASAYA VE DEMOKRASİYE VURULMUŞ BİR DARBE



RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı cezaya tepki gösterdi ve şunları söyledi:

– Ana muhalefet partisinin liderinin açıklamalarını canlı yayınlayan televizyonlara para cezası verilmesi ‘basını sansürlemek, ana muhalefetin iktidara yönelik eleştirilerinin, çözüm önerilerinin halk tarafından duyulmasını' engellemektir. RTÜK'ün almış olduğu karar doğrudan doğruya ‘anayasal güvence altındaki' düşünce özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, ifadenin yayılması özgürlüğüne ve demokrasiye vurulmuş yeni bir darbedir…

– RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Saray’dan ve iktidardan aldığı talimatla alelacele akşam vakti bir rapor hazırlatıp kurulun gündemine bu konuyu getirmiştir. Bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı? Öyle bir hava yaratılıyor ki, adeta ülkede suçu açığa çıkarmak suç sayılıyor. RTÜK, saray ve iktidar dışındaki seslere yer veren kanalları cezalandırıp, sansürleyeceğini ilan etmiştir.

FOX TV’YE DE ‘İHMAL’ CEZASI

RTÜK, çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli’nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasını “ihmal” sayarak kanala para cezası verdi.

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