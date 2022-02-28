Kimlikteki yaşı 11 ama 740 farklı suç kaydı var

İstanbul'da nüfus cüzdanında 11 yaşında olan ve 740 suç kaydı bulunan B.G. yaptığı hırsızlıklarla polisin yakından tanıdığı bir isimdi. Gözaltına alındığı her olayda yaşı küçük göründüğü için serbest kalan B.G., bu kez kurtulamadı. Hırsızlık şüphelisi olarak geçen hafta bir kez daha yakalanan B.G.'nin mahkeme kararıyla gerçek yaşı tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda yaşının 15 olduğu saptanan B.G., hırsızlık suçundan tutuklandı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güngören ve Bakırköy’de farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık ve yankesicilik olaylarını araştıran polis, yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin tanıdık bir isim olduğunu belirledi. İlçe polis ekipleri güvenlik kemera kayıtlarından şüphelinin B.G. olduğunu tespit etti. Kimliğinde 11 yaşında olan B.G., 21 Şubat’ta gözaltına alındı.

3 YILDA 740 OLAY

Polisin yakından tanıdığı B.G.’nin özellikle Şişli, Beyoğlu gibi ilçelerde birçok hırsızlık olayında karıştığı, defalarca kez göz altına alındığı belirtildi. Şüphelinin geçtiğmiz yıl Aralık ayında 5 bin 900 dolar ve 87.000 lira paranın çalınmasıyla ilgili de arandığı belirtildi. Yaklaşık 3 yılda 740 suç olayına karışan B.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

GERÇEK YAŞI ARAŞTIRILDI

B.G.’nin işlemlerini yapan savcılık, mahkemeden şüphelinin yaşının ve ceza ehliyetinin belirlenmesi için talepte bulundu. Bunun üzerine B.G.’nin yaşının tespiti için uzmanlardan rapor alındı. Rapora göre kimliğine yaşı küçük yazıldığı belirtilen şüphelinin gerçekte 15 yaşında olduğu tespiti yapıldı. Mahkeme rapor doğrultusunda, B.G.’nin cezai ehliyetinin olduğuna karar verdi. Polisi peşinde koşturan çocuk şüpheli, “Yankesicilik” suçlarından tutuklandı.

İlginizi Çekebilir 14 yaşındaki suç makinesi çocuk yine serbest

İlginizi Çekebilir Kafelerden haraç isteyen suç makinesi yakalandı