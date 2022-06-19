Kira artışlarına karşı Mimarlar Odası’ndan şaşırtan öneri

Yüksek enflasyon ve yüksek kur nedeniyle kira fiyatlarının arttığına dikkat çeken Denizli Mimarlar Odası Başkanı Özlem Duru Kabel, “Mülkiyete dayalı geleneksel konut politikalarından sıyrılıp, mülkiyeti belediyede olan ve ömür boyu kirada oturma garantisi veren sosyal belediyecilik anlayışının gerekleri yerine getirilmelidir” diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de Mimarlar Odası Başkanı Özlem Nur Kabel yüksek enflasyon ve yüksek kur işleyişi nedeniyle toplumsal yaşamda ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. Kabel yaşanan en önemli sorunu konut sahibi ve kiracı arasında yaşanan gelir istikrarsızlığının sürekli hale gelmesi olarak işaret etti.

TBMM'de kabul edilen son düzenlemede kira artışlarında taban ve tavan uygulamasının getirildiğini söyleyen Kabel, “Kira artışlarına getirilen yüzde 25'lik artış kısıtlaması soruna uygulama düzeyinde çözüm olmaktan uzaktır. Bu yöntem özel kiralık konut sistemi içinde dar ve orta gelir grubundaki vatandaşın barınma ve iskân sorununa çözüm olmamaktadır” diye konuştu.

‘BELEDİYELER EV SAHİBİ OLSUN'

Türkiye'de konut sorununun sarmala girdiğini belirten Kabel, “Salt mülkiyete dayalı geleneksel konut politikalarından sıyrılıp, mülkiyeti belediyede olan ve ömür boyu kirada oturma garantisi veren sosyal belediyecilik anlayışının gerekleri yerine getirilmelidir” dedi.

Benzer uygulamaları işaret eden Kabel; “Almanya gibi ülkelerde eğer düşük bir gelire sahipseniz ya da hiç geliriniz yoksa size sosyal konut kiralama hakkı bir imkân olarak verilmiştir. Bu konutlar, devlet tarafından yapıldığı için diğer konutlara göre daha uygun fiyatlara sahiptirler. Başka bir örnek, Viyana Belediyesidir. Viyana'da belediyenin kiraya verdiği 36 bin konut bulunmaktadır. Bu örnekte kiralama usulü belediye eli ile gerçekleşmektedir. Yerel yönetimler, yönettikleri kentlerdeki serbest piyasa koşullarına karşı, kira bedellerinin dengesini sağlayan terazinin diğer kefesi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Kira artış oranına sınır getirildi!