Kiracıların artan fiyatlara karşı korunmasına ilişkin önerge AKP ve MHP tarafından reddedildi

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, kontrolden çıkan kira ücretlerine karşı vatandaşların korunması için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi. Önerge AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, TBMM Başkanlığına artan kira bedelleri nedeniyle ödeme zorluğu çeken kiracıların korunmasına yönelik araştırma önergesi verdi.

“EV SAHİBİ OLMA ORANI YÜZDE 58'E DÜŞTÜ”

Konuyla ilgili TBMM'de söz alan Fahrettin Yokuş, Türkiye'de ev sahibi olma oranının her geçen yıl düştüğünü söyledi. Barınmanın en temel ihtiyaçlardan birisi olduğunu söyleyen Yokuş, şunları söyledi:

* Anayasa’mız, herkes temel insani ihtiyaçlarını karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir diyor. Bilindiği gibi, Türkiye’de her geçen yıl ev sahibi olma oranı düşüyor. Örneğin 2014 yılında ev sahibi olma oranı yüzde 61 iken 2020 yılında yüzde 58’e gerilemiştir. TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi verilerine göre 2020-2021 Mart ayları arasında inşaat giderlerinde yüzde 32 artış olurken 2021-2022 Mart ayları arasında yani son bir yılda artış 3 kat artmış ve yüzde 102’ye ulaşmıştır.

* İnşaat malzemelerindeki bu fahiş artışlar kira fiyatlarını tetiklemektedir. Başta İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerimiz olmak üzere, bir yılda kira artışları yüzde 100’ün üzerine çıkmıştır; bu oran İstanbul’da yüzde 112’yi, Ankara’da ise yüzde 107’yi geçmiştir. TÜİK verilerine göre, ülkemizde kirada oturan vatandaşlarımızın oranı yüzde 42’dir.

“KİRA ARTIŞ FİYATLARI KONTROLDEN ÇIKTI”

“Türkiye tarihinde bir ilk yaşanıyor. İstanbul gibi büyükşehirlerde evler açık artırmayla kiraya verilmeye başlanmıştır” diyen Yokuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Bununla birlikte, ev arayan kiracıları bir araya toplayarak kiracı seçme usulüyle evleri kiralamaya çalışan emlakçı ve ev sahipleri de türemiştir. Yine, bazı ev sahipleri tahliye için kiracılara boş kâğıtlar imzalatırken ‘Ya kirayı artır ya da çık' baskısı yapanların sayısı her geçen gün artmıştır. Kira fiyat artışları artık kontrolden çıkmıştır.

* Yüksek kira talepleri kiracıları evsiz bırakma noktasına getirmiştir. Ev sahibi ve kiracı kavgaları başlamıştır. Tüm bu yaşanan olumsuzlukların sebebi, Hükûmetin konut kiralama ve satışını tamamen serbest piyasanın insafına bırakmış olmasıdır. Birçok ilde orta hâlli bir dairenin kirası bile asgari ücretin üstüne çıkmıştır.

“KİRACILARIN EV SAHİPLERİNİN İNSAFINA TERK EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Kiracıların daha fazla mağdur olmaması için acil önlemler alınması gerektiğini kaydeden İYİ Partili Yokuş, şöyle konuştu:

* Bir an evvel hukuksal düzenlemeler yapılmalıdır, konut kiralarına üst sınır uygulaması getirilerek kiracıların korunması gerekmektedir. Aksi hâlde, evsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalacak milyonlarca vatandaşımız olacaktır. Ülkemizde memur, emekli ve işçi ücretlerine resmî enflasyon kadar artış yapılırken kira ücretlerinin hiçbir denetime tabi olmaksızın ve ev sahiplerinin insafına terk edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir.

* Bugün itibarıyla başta asgari ücretli, işçi, memur, emekli, dar ve sabit gelirlilerin kahir ekseriyeti kirada oturmaktadır. Milyonlarca çalışan ve emeklilerimize yıllık resmî enflasyon artışı yüzde 60 oranında verilecek ama konutlardaki artış bunun 2 katı olacak. Bu artışlar karşısında dar ve sabit gelirli milyonların imdadına yetişmek gerekir, bunlara çare bulmak gerekir.

* Dar ve sabit gelirliler sadece enflasyonun altında ezilmekte kalmamakta, aynı zamanda kira artış oranlarının yüksekliği nedeniyle yoksullaşmaktadırlar. Evi olmayan emekli, memur ve işçilere acilen asgari ücretin 1/4’ü kadar aylık kira yardımı verilmelidir.

* Siyasi iktidar, evi olmayana, 2 milyon liraya kadar yüzde 0,99 faizle on yıllık ödemeli kredi vereceğini müjdeliyor. Yine 1 milyon liraya yüzde 0,99 faizle on yıllığına ev sahibi olmalarını salık veriyor. Soruyorum size: Hangi memur, hangi emekli, hangi işçi, hangi dar ve sabit gelirli -aylık 14 bin lira, 28 bin lira- kira öder gibi konutunun parasını ödeyecek?

AKP VE MHP'NİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un İYİ Parti grubu adına verdiği araştırma önergesi, AKP ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla reddedildi.

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