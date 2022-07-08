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Kiracının evini ateşe verdi

Adana’da bir kadın, kardeşinin kiracısıyla fatura yüzünden tartıştıktan sonra evi ateşe verdi. Daha sonra kendini yakmak isteyen kadına Özel Harekat polisleri müdahale etti.

Yayınlanma: 09:02 - 08 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Meryem B. (39), karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. (26) ile elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı.

Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.'nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.'nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis öfkeli kadını ikna edemeyince adrese Özel Harekat ekipleri de sevk edildi.

Bu sırada Meryem B. dama çıkıp, komşularına hakaretler savurmaya başladı. Sokakta güvenlik önlemi alan polis, evin kapısını koçbaşıyla kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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