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Kırklareli’de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:10 - 05 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Kaza, sabah saatlerinde Lüleburgaz ilçesi çıkışında meydana geldi. Kırklareli-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkınca şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. (DHA)

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