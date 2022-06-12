Kirliliğe sebep olan gemiye 4 milyon lira ceza kesildi
İzmit Körfezi'nde yağ varilleri patlayarak iskeleyi kirleten Liberya bayraklı gemiye 4 milyon 315 bin lira para cezası kesildi.
Kocaeli'de İzmit Körfezi'ne demirleyen Liberya bayraklı geminin vincinden kayan motor yağ varilleri iskele yüzeyine vurup patladı. İskele yüzeyinde yağ kirliliği oluştuğu bildirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kirliliğe sebep olan Liberya bandıralı gemiye, Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 4.315.898,00 TL para cezası kesildiğini duyurdu.