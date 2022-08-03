Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı Gürcistan’da yakalandı

Aksaray'da eşi A.S.'ye şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 15 yıl hapis istemiyle dava açılan, duruşmalara gelmeyince hakkında kırmızı bülten çıkarılan Can Emrah S., Gürcistan'da yakalandı.

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A.S., ikinci evliliğini yaptığı eşi Can Emrah S.’nin, kendisine şiddet uyguladığı ve ilk evliliğinden kızı E.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kasım 2020’de polise şikayette bulundu. Anne, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka kente yerleşti.

Psikolog gözetimde ifadesi alanın E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı. Gözaltına alınan Can Emrah S., suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AVUKATIN TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi, A.S.’nin avukatı Çağrı Ayhan Şenelin, iddianamenin kabulüyle birlikte sanığın tutuklanmasına ilişkin talebini reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurarak sanığın kaçma şüphesi olduğunu ve yurt dışına çıktığı yönünde bilgiler aldıklarını belirterek, tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, bu talebi de kabul etmedi.

MAHKEME BAŞKANI DAVADAN ÇEKİLDİ

Avukat Şenel, bunun üzerine sosyal medya hesabından, Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin kanuna aykırı hareket ederek, suç işledikleri yönünde paylaşım yaptı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, bunun üzerine davadan çekildi ve avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Şenel, Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yargı görevi yapanı etkileme ve hedef gösterme’ suçundan yargılandığı davada beraat etti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Mahkeme başkanının değişmesinin ardından yargılamayı sürdüren Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi, çağrılara rağmen duruşmalara gelmeyen Can Emrah S. hakkında, 5 Ocak 2021’de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararı infaz edilemeyen sanık hakkında bu kez kırmızı bülten çıkarıldı. Kırmızı bültenle aranan sanık, geçen hafta Gürcistan’da yakalandı. Sanığın yakalanmasının ardından Adalet Bakanlığı iadesini talep etti. (DHA)

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