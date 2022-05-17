Kışlık saraya konut kararına CHP’den tepki

Bitlis’teki Ahlat Köşkü’nün yanına 9 tane de bakan konutunun yapılma kararının ardından CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Vatandaş can derdinde saray han hamam derdinde” şeklinde tepki gösterdi.

Mustafa SARIİPEK

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“Kışlık saray” olarak nitelendirilen Bitlis'teki Ahlat Köşkü'nün yanına 9 tane de bakan konutunun yapılma kararının ardından CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin sert çıktı. 151 milyon liraya mal olacak konutlar için Girgin, “Vatandaş can derdinde saray han hamam derdinde” dedi.

Her şeye gelen aşırı zamlar nedeniyle vatandaşın ekmek alırken bile düşünür hale geldiğini belirten Girgin, “İnsanlar, geçtim et süt almayı, ekmek bulamıyor, kirasını ödeyemiyor. Faturasını ödeyemediği için karanlıkta kalıyor. Mum ışığında oturuyor. Ancak şatafata tek saray yetmemiş olacak ki, tek adam rejimi, yazlık saray kışlık saray derdinde” diye konuştu.

VATANDAŞA İÇİ BOŞ TOST, SARAYA MİLYONLAR

Marmaris’teki Okluk Koyu için 2022 yılında 37 milyon lira kaynak ayrıldığını hatırlatan Girgin şunları söyledi:

“Kışlık Ahlat Köşkü için şimdi 99 milyon lira daha kaynak ayrılıyor. 9 tane daha bakan köşkü yapılacakmış. Öte yandan saraylara milyonlar ayıran tek adam rejimi çocuklarımıza acil yapılması gereken 183 okulun ihalesini maliyetler yükseldi diye iptal etti. SMA hastalarına ayrılmayan kaynak Ankara’da Ahlat’ta Marmaris’te milyarları saraylara gömmek için ayrılıyor. Ayıptır yazıktır vicdansızlıktır. Yere batsın itibarınız!”

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