KİT komisyonunda ilk yaşandı: Bankalar çoğunluğu sağlayamadı, toplantılar ertelendi…

Eximbank ve Emlakbank’ın Meclis’teki toplantısına yönetim kurulu üyeleri ‘yeterli çoğunlukla’ gelmediği için toplantı iptal edildi.

Veli TOPRAK

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TBMM KİT Komisyonu'nda gerçekleştirilecek olan Türkiye İhracat ve Kredi Bankası (Türk Eximbank) ile Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın (Emlakbank) toplantıları yönetim kurulu çoğunluğu sağlanamadığı için oybirliğiyle ertelendi. 2019-2020 yılı bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü 5'nci yasama yılında ilk kez böyle bir durum yaşandı.

Her iki bankanın yönetimi 7 kişiden oluşurken, komisyon toplantısına 3'er yönetim kurulu üyesi ile katıldıkları için KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, toplantıların ileri bir tarihe ertelenmesini oylamaya sundu. Toplantıların ertelenmesi oy birliği ile kabul edildi. Geçen hafta TRT'nin toplantısında da yönetim kurulu üyelerinin çoğu hastalık mazereti bildirmiş, TRT yönetim kurulu başkanının sonradan toplantıya katılmasıyla çoğunluk sağlanmıştı.

GELECEĞE ŞERH DÜŞÜYORUZ

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP grubu sözcüsü Atila Sertel, TBMM'ye, KİT Komisyonu'na ve üye milletvekillerine saygısızlık yapıldığını belirterek şunları söyledi:

*Birçok yönetim kurulu üyesi KİT denetimlerinde toplantılara katılmıyorlar. TRT'de de bunu gördük. TRT'nin denetiminde yönetim kurulu başkanı son anda katıldı ve yönetim kurulu çoğunluğu sağlandı.

*Yoksa TRT'yi de denetleyemeyecektik. TRT'de 4 yönetim kurulu üyesi mazeret bildirdi. Üçü hastalık biri de konuşması olduğu için gelmedi. TRT denetim toplantısında bir kişiyle ancak fazlalığı sağlayabildiler. KİT Komisyonu gerçek anlamıyla görevini görmeli. Denetimler yerinde olmalı.

*Denetimlerde açık verenlerin, hesap vermesi gerekenlerin oylarla aklanmaması için CHP grubu adına çağrıda bulunuyorum. Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik yapılan her konuda geleceğe şerh düşüyoruz. Ve bir gün gelecek bu dosyalar açılacak ve KİT komisyonunda oylarla aklananlar kamu önünde, hukuk önünde hesap verecek.

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