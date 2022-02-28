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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 daimi işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 35 kişi istihdam edecek.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 daimi işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır. Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

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