Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 daimi işçi alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 35 kişi istihdam edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır. Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
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