Kız Kulesi’nde restorasyon tartışması: İddialar endişeleri haklı çıkarabilir

Kız Kulesi’nde uzun süre kamuflaj altında yürütülen restorasyon çalışmalarında bakanlık, kamuoyu baskısı üzerine açıklama yaparak, külah kısmının kaldırıldığını bildirmişti. Uzmanlar, restorasyon çalışmaları hakkında değerlendirmelerini paylaşarak çalışmaların şeffaf olması gerektiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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İstanbul'un simge yapılarından olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl eylül ayında başlamıştı. Son zamanlarda tarihi kuleye kamuflaj uygulaması vatandaşta merak uyandırırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tarihi yapının külah kısmının kaldırıldığı görüldü.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi. Uzmanlar, tarihi yapıdaki çalışmaların şeffaf olmamasını eleştiriyor.

“AYRINTILI BİLGİ VERİLMELİYDİ”

Yüksek mimar Seda Özen Bilgili, konuyla ilgili görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

2016 yılından paylaştığı fotoğraf üstünden bilgilendirmede bulunan Bilgili, “1 ve 2 numaralı kısımlar 1940 onarımında betonarmeye çevrildiği için sökülmüşler ve ahşap olarak tekrar inşa edilecekler. 3 numaralı çatı ise muhdes, inşa edilmeyecek” dedi.

Bilgili, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Kız Kulesi restorasyonunu takip edebilen tanıdıklarıma durumu sordum. Bununla birlikte yapılan açıklamaları, restorasyon iskelesini, kendim de emin olabilmek için eşleştirdim. Dendanlar üstündeki 3 numaralı çatı da kalktığı için, vapur oradan geçerken silüette görülebiliyor.

Kız Kulesi’nin 1995 restorasyonunun mimari müellifi, meslekten yıllarca men edildi. Geçmişe dair böyle bir hafıza varken, Han Bey veya Zeynep Hoca kariyerlerini ve adlarını niteliksiz bir uygulamaya koymazlar. Ama bu uygulama ziyaretçiler almalıydı, ayrıntılı bilgi verilmeliydi.

Mimarlar Odası’nın iskele henüz kurulurken çektiği video ve paylaştığı fotoğraflar var. İskele, mevsim şartlarından etkilenmemek ve yapı üzerinde insanların çalışabilmesi için yüksek kurulup, etrafı da kapatıldığı için, fotoğraflar yanıltıcı olabiliyor.

Kız Kulesi’nde Osmanlı Dönemi’nde yapılan onarımları anlatan önemli makaleyi de dün bu vesileyle okudum. Bana kalırsa, Kız Kulesi’nin restorasyon brandasının bir kısmı hemen açılıp kule gösterilmeli. Basına ve meslek odamıza, kamu kurumlarına gezdirilmeli.

ESKİ BAKAN YÜCEL: İDDİALAR ENDİŞELERİ HAKLI ÇIKARABİLİR

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ise tartışmalarla ilgili, “Kız Kulesi restorasyonunda güvenilir bilim insanlarının bulunması yeterli değil. Yapılacaklar önceden İstanbul'da sergilenmeli ve kamuoyu ile paylaşılmalıydı. Yüklenici firmaya ilişkin iddialar endişeleri haklı çıkarabilir” değerlendirmesinde bulundu.

MİMARLARDAN ŞEFFAFLIK ÇAĞRILARI

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamuoyundaki endişeler ve şeffaflık çağrılarının üzerine, internet sitesinden restorasyon çalışmalarından görüntüler koydu.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de Kız Kulesi restorasyon çalışmalarına ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, İstanbul'un siluetiyle özdeşleşmiş Kız Kulesi'nde Eylül 2021'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmasının daha şeffaf yürütülmesini talep etmiştik. Çağrımız yanıt buldu ve restorasyon çalışmaları Kız Kulesi'nin internet sitesinde fotoğraflarla kamuoyuna açıldı.

Kız Kulesi'nde Eylül 2021'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon sürecinin www.kizkulesi.com sitesi üzerinden şeffaf bir biçimde kamuoyuna ve meslektaşlarımıza açıldığını duyuruyoruz.

Kız Kulesi'nin internet sitesinde kulenin tarihi, efsaneler, tarihteki onarımları ve güncel çalışmaların yanı sıra restorasyon ve restitüsyonla görevli uzman ekibin bilgilerine de ulaşılabiliyor. Koruma ve restorasyon sürecindeki detaylara da değinilen internet sitesindeki bilgiye göre Ekim 2022'de Kız Kulesi'ndeki çalışmalarla ilgili bir buluşma planlanıyor.

Bu buluşma bizi heyecanlandırıyor. Eklerden arındırılmış tarihi yapıyı ve izlerini yakından görmek ufuk açıcı olacak. Bu vesileyle Kız Kulesi'nin efsunlu yapısının hep görünür olmasını, devam eden restorasyon sürecinin, yüksek panellerin ardına gizlenmeden şeffaf bir biçimde yürütülmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.”

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