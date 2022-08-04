Kızı cinayete kurban giden annenin feryadı: Biri sandalye peşinde, biri iktidar peşinde! Ulan kadınlar tek tek gidiyor

İzmir’in Konak ilçesinde 28 Temmuz’da boşanma aşamasında olduğu Deniz Ö. tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve geçtiğimiz günlerde beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki Ezgi Özarslan annesi hastane önünde katilin yakalanamamasına isyan etti. Anne, “Devletimde değişen hiçbir şey yok. Herkes kendi havasında. Biri sandalye peşinde, biri iktidar peşinde. Ulan kadınlar tek tek gidiyor. Anaların canları yanıyor. Ocakları sönüyor” diyerek feryat etti.

Hakan KAYA

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İzmir’in Konak ilçesinde 28 Temmuz'da, 31 yaşındak Ezgi Özarslan (Zerkin) boşanma aşamasındaki eşi Deniz Ö. tarafından çalıştığı iş yerinde başından tabancayla vurulmuştu. Olayın ardından kaçan D.Ö.’yü yakalama çalışmaları sürerken, 3 gündür hastanede yaşam savaşı veren Özarslan’ın 31 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ezgi Özarslan'ın hayatını kaybettiği hastane önünde kadına yönelik şiddeti protesto etti. Eyleme Ezgi Özarslan'ın annesi de katıldı.

“KURŞUN KIZIMIN BEYNİNE 24 SANİYEDE GİRDİ, ADAM 24 SANİYEDE KAÇTI”

Kızının devlet tarafından korunamadığını söyleyerek anne Zerkin, şöyle konuştu:

* Kapıma geldiler. ‘Uzaklaştırması var' dedim. Eşkalini verdim, adresini verdim. ‘Oğlum, evladım benim kapımda işin ne' dedim. Geliyor, bağırıyor, küfrediyor, darp ediyor, gidiyor… Çıkarsam beni de öldürür, kızımı da öldürür. ‘Sen neden benim kapıma geliyorsun' dedim. Görevli ne diyor biliyor musunuz? ‘Benim görevim bu.

* Ben buraya gelebilirim. O senin kapından içeri girerse o zaman müdahale edebilirim. Sen onu burada tut ki ben gelip yakalayayım' Ulan sen beni 112'ye bağlıyorsun. 112, ‘Hasta mısın?' diyor. Diyorum ki, ‘Polis istiyorum' Polise bağlanıncaya kadar bana müzik dinlettiriyor. Bu kurşun 24 saniyede beynine girdi kızımın. Adam 24 saniyede kaçtı. Ulan sen bana neyin müziğini dinlettiriyorsun.

“ULAN KADINLAR TEK TEK GİDİYOR!”

* Bakın bunu tutuklayın. Savcılıkta suç duyurum var. Karakolda suç duyurum var. Çankaya'daki aile içi şiddette suç duyurum var. Uzaklaştırmamı aldım. Kapıma geliyor, arıyorum. İkisini dikiyorlar, ekip geliyor, ekip gidiyor. Ekip sen bana neden geliyorsun ya. Bu adam bir alt sokağımda geziyor. Devletimde değişen hiçbir şey yok.

* Herkes kendi havasında. Biri sandalye peşinde, biri iktidar peşinde. Ulan kadınlar tek tek gidiyor. Anaların canları yanıyor. Ocakları sönüyor. Bir kalleşin bir kurşunuyla… Sen nasıl devletsin. Nasıl yakalayamıyorsun ya. İzmir çok mu büyük? İzmir'in çukuru bu kadar. Sen bu kadar mı basiretsiz emniyetsin? Günlerdir ben sana suç duyurusunda bulunuyorum. Siz benim ölümü de bulacaksınız.

“ÖFKELİYİZ, İSYANDAYIZ”

Kadın Cinayetleri Platformu da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Ezgi kendi hayatı için karar almak istediği için öldürüldü. Failler bu cesareti nereden alıyor? Failler bu cesareti, kadınları korumakla yükümlü olan yetkililerin bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından alıyor. Kadınları öldürenlere ağır tahrik indirimi vermelerinden alıyor. Öfkeliyiz, isyandayız. Kadın cinayetlerini durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

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