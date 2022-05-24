‘Kızılay’da şaibe araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP’nin düşük katılımı nedeniyle oylanamadı

İYİ Parti'nin "Türk Kızılay'da son yıllarda gerçekleşen skandallar ve şaibeli son genel kurulu araştırılsın" önergesi, TBMM'de AKP ve MHP milletvekillerinin düşük katılımları nedeniyle oylanamadı.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kızılay'ı Meclis gündemine taşıdı. Kadrolaşmadan para transferlerine kadar tartışılan konulara dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş, Kızılay'ın son 5 yılda kaç menkul ya da gayrimenkul satışı gerçekleştirildiğini ve buradan elde edilen gelirlerin nerede kullanıldığının yanı sıra geçmişe yönelik Kızılay'ın kimlere, hangi vakıf ve derneklere para transferi sağladığını sordu.

“Son genel kurulda satış yetkisi alınması, raporların okutulmadan ibra alınması gibi olaylar şüphe çekmektedir” diyen Ataş, “Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağışlanan parada olduğu gibi başka kimler Kızılay'ı bir tür banka gibi kullanıp ‘vergisiz' para transferi yapmıştır?” sorusunun yanıtını da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan istedi.

Ataş, konuyla ilgili hem yazılı soru önergesi hazırladı hem de Meclis araştırması istedi.

“KIZILAY'A GÜVENİ AZALTMIŞTIR”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istemiyle soru önergesi sunan Milletvekili Dursun Ataş, “Türk Kızılay'ı köklü tarihi ve bu tarihi boyunca üstlendiği önemli vazifeleri ile Türk milletinin gözbebeği olmuş kurumlardan biriyken; son yıllarda sürekli skandallarla ve çeşitli şaibelerle anılmaktadır. Ayrıca Kızılay'ın iktidar partisinin uzantısı gibi hareket etmesi, kadrolarının iktidar partisinin üyelerince doldurulmuş olması nedenleriyle tarafsız ve bağımsızlık temel ilkeleri hiçe sayılmıştır. Bu durumlar milletimiz nezdinde Kızılay'a güveni azaltmıştır” diye konuştu.

“ŞÜPHE ÇEKMEKTEDİR”

“Türk Kızılay'ının 14 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen 103. Genel Kurulunda da yaşananlar iktidarın Kızılay'ı getirdiği noktayı gözler önüne sermiştir” diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi:

* “Daha önce de her felaket sonrası toplanan paraların akıbetinin ne olduğu konusunda kamuoyunu tatmin edici bilgi sunamayan Kızılay yönetimi son genel kurulda yurtiçi ve yurtdışı varlıkların tüm satış yetkisini almıştır.

* Ayrıca zaman bahane edilerek raporların hiçbiri okunmadan yönetim ve denetim kurulları ibra edilmiştir. Oysa geçmişte yaşanan Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağışlanan paranın, ABD'de Ensar Vakfı ile TÜRGEV'in ortak kurduğu bir başka vakfa gittiği bilinmektedir. Böylece Kızılay vergisiz para transferi yapılan bir banka gibi kullanılmıştır.

* Yine Kızılay'ın iktidara yakın vakıf, dernek gibi oluşumlara para aktardığı ortadayken; son genel kurulda satış yetkisi alması, raporların okutulmadan ibra alınması gibi olaylar şüphe çekmektedir.”

KIZILAY KİMLERE, HANGİ VAKIF VE DERNEKLERE PARA TRANSFERİ SAĞLADI?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kızılay'ın son 5 yılda kaç menkul ya da gayrimenkul satışı gerçekleştirildiğini ve buradan elde edilen gelirlerin nerede kullanıldığının yanı sıra geçmişe yönelik Kızılay'ın kimlere, hangi vakıf ve derneklere para transferi sağladığını da yanıtlarını istedi.

“YARDIMLARI KENDİSİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAK YERİNE NEDEN BAŞKA ARACILAR KULLANMIŞTIR?”

Ataş, Fuat Oktay'dan, şu sorularına yanıt istedi:

* “Kızılay'ın yönetim kurulunda kaç Ak Parti üyesi ya da AK Parti de eskiden görev yapmış kişi bulunmaktadır? Kızılay'ın son genel kurulunda raporlar okutulmadan yönetim kurulu ibra edilmiştir. Geçmişe yönelik Kızılay kimlere, hangi vakıf ve derneklere para transferi sağlamıştır? Bu yardımları kendisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak yerine neden başka aracılar kullanmıştır?

* Kızılay yönetim kurulu başkanı ve üyeleri kaç yerden ve toplamda ne kadar maaş/ücret/huzur hakkı almaktadır? Yönetici kademesinde çalışanlara yüzde 40 zam yapılırken ile işçilere enflasyonun altında yüzde 22 zam yapılmasının nedeni nedir? Kendi içinde adalet sağlayamayan bir kuruluşun adaletli yardım dağıtabilmesi mümkün müdür?

* Kızılay son 5 yılda kaç menkul ya da gayrimenkul satışı gerçekleştirmiş, buradan elde edilen geliri nerelerde kullanmıştır? Son genel kurulda kırktan fazla üye neden ihraç edilmiştir? Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağışlanan parada olduğu gibi başka kimler Kızılay'ı bir tür banka gibi kullanıp “vergisiz” para transferi yapmıştır?”

DÜŞÜK KATILIM NEDENİYLE OYLANAMADI

Dursun Ataş’ın Meclis Başkanlığına sunduğu “Türk Kızılayında son dönemde yaşanan skandal uygulamaların araştırılması” hakkındaki önerge AKP ve MHP milletvekillerinin düşük katılımları nedeniyle oylanamadı.