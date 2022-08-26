Abone Ol

Kocaeli Valisi’nden Gülşen mesajı: ‘Taraftar ve holiganlar ülkemizin gündemini esir aldı’

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şarkıcı Gülşen’e destek olanlarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Taraftar ve holiganlar ülkemizin gündemini esir aldı” ifadelerini kullandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kocaeli Valisi’nden Gülşen mesajı: ‘Taraftar ve holiganlar ülkemizin gündemini esir aldı’

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek olanlarla ilgili yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

“HOLİGANLAR ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNİ ESİR ALDI”

Vali Yavuz, “Ülkemizdeki tüm din görevlileri imam hatip lisesi mezunu. Bütün imam, hatip ve müezzinlere sapık deyip toplumu ayrıştıran şarkıcıya destek olmak hangi insaf ve vicdanla izah edilebilir. Taraftar ve holiganlar ülkemizin gündemini esir aldı” yorumunda bulundu.

Müjde Ar: Gülşen'i tutuklayan savcı Sezen Aksu'ya 'beynine sıkarız' tehdidine takipsizlik verdi İlginizi Çekebilir Müjde Ar: Gülşen'i tutuklayan savcı Sezen Aksu'ya 'beynine sıkarız' tehdidine takipsizlik verdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster