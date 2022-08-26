Kocaeli Valisi’nden Gülşen mesajı: ‘Taraftar ve holiganlar ülkemizin gündemini esir aldı’
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şarkıcı Gülşen’e destek olanlarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Taraftar ve holiganlar ülkemizin gündemini esir aldı” ifadelerini kullandı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek olanlarla ilgili yaptığı paylaşımı dikkat çekti.
“HOLİGANLAR ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNİ ESİR ALDI”
Vali Yavuz, “Ülkemizdeki tüm din görevlileri imam hatip lisesi mezunu. Bütün imam, hatip ve müezzinlere sapık deyip toplumu ayrıştıran şarkıcıya destek olmak hangi insaf ve vicdanla izah edilebilir. Taraftar ve holiganlar ülkemizin gündemini esir aldı” yorumunda bulundu.