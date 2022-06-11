Abone Ol

Kocaeli’de tur midibüsü devrildi: 17 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden Bursa İznik'e gezmeye giden kafileyi taşıyan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kocaeli’de tur midibüsü devrildi: 17 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Karamürsel’in Yalakdere Mahallesi Akçat yolu kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kocaeli Karamürsel’den Bursa’nın İznik ilçesine gezmeye gidenleri taşıyan E.E. yönetimindeki tur midibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralanan 17 kişiyi ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

'Laf atma' tartışmasında liseli 5 kızın üzerine minibüsü sürdü İlginizi Çekebilir 'Laf atma' tartışmasında liseli 5 kızın üzerine minibüsü sürdü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster