Komünist Başkan Maçoğlu, yine çiftçinin yüzünü güldürdü

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Doğal Kooperatifi ile Pertek’in Tozkoparan köyü'nde nohut ekimi gerçekleştirildi. Maçoğlu, “Kendi kooperatifimiz tohum bankasını oluşturarak önümüzdeki süreç içerisinde üretimi daha fazla yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Ovacık Doğal Kooperatifi tarafından Tunceli’nin Pertek ilçesi Tozkoparan Köyü’nde nohut ekimi yaptı. Ekime ‘komünist başkan’ olarak bilinen, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı.

MAÇOĞLU’NDAN TOHUM BANKASI MÜJDESİ

Bahar ayının gelmesiyle üretime yeniden başlanılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten başkan Maçoğlu, şunları söyledi;

*Sekiz yıla yakın oldu toprakla buluşalı. Ovacıkta başlayan çalışma bugün Türkiye'nin 30 şehrine yayıldı. İlimizde de 7 ilçede bu çalışmalar yürüyor.

*Şimdi de Pertek'e bağlı Tozkoparan köyündeyiz. Burada da üretici arkadaşlarımız var. Amacımız hem köylünün desteklenmesi hem de bunun üzerinden de bizim kooperatifimizin kendi tohum gücünü geliştirmesiyle alakalıdır.

*Amaç şu, bu topraklar uzun süreden beri buğday ve benzeri ekimlerle ekilince zayıflamaya başlıyor ve üretici istediği gibi verim alamaz hale geliyor.

*Bir yerde aslında sıralı ekim yaparak verimi yeniden sağlamak amaçlanıyor. Kendi kooperatifimiz tohum bankasını oluşturarak önümüzdeki süreç içerisinde üretimi daha fazla yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

“YOLCULUĞUMUZUN SONU OLAN TOPRAĞA GELDİK”

Üniversiteyi bitirdikten sonra üretim yapmak için köyüne dönen Sertaç Geçgel ise, şunları söyledi;

*Eğitimimden sonra büyük şehirlerde bir süre yolculuk yaptım ondan sonra da asıl yolculuğumuzun sonu olan toprağa geldik.

*Bu toprakla buluşmamızı da kooperatif bünyesinde, başkanımızın öncülüğünde geliştirip daha iyi bir gelecek çocuklarımıza sağlamaya çalışacağız.

*Bunun için de en önemlisi insana insan gerek. Yani kooperatifleşmenin amacı insanların birlikte mücadele ederek gelişmesini sağlamak olduğu için insana insan gerek derim her zaman. Bundan dolayı da kooperatif bünyesinde birlikte çalışmalar sürdürüyoruz.

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