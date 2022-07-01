Komünist Başkan siyanür sızıntısının olduğu İliç’te

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde kullanılan siyanürün, borunun patlaması sonucu atık havuzundan sızarak Fırat Nehri ve İliç Barajı’na karıştığı ortaya çıkmıştı. İliç ilçesine gelerek bölgede inceleme yapan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “KOAH, astım ve benzeri birçok hastalıkları tetikleyen ve insanların yaşamlarını daha da kalitesiz hale getiren yaşamlarını zulme çeviren bir durum burada söz konusu” dedi.

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Fırat Nehri ve İliç Barajı'na siyanür karışmasının ortaya çıkmasının ardından Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Özkan Tecer ve Emek Demokrasi Güçleri üyeleriyle birlikte İliç ilçesine giderek bölgede incelemelerde bulundular.

“BURADA DEVASA BÜYÜK BİR ZULÜM VAR”

Bölgedeki incelemelerin ardından açıklama yapan Maçoğlu, “Son 500 yılda tüketilen bu doğanın son 70 yıldaki tüketiminden daha az olduğunu söyleyebiliriz. Daha dün Marmaris'teki yangındaydım, oradaki tahribatı gördüğümde hepimizin canı yanıyordu. Bugün buraya geldiğimizde daha büyük bir katliamın olduğunu devasa büyük bir zulmün olduğunu görmeye başladık. Burayla ilgili de biraz bilgi vermek istiyorum, Dersim-Ovacık ilçesi hemen durduğumuz Munzur dağlarının güney kısmında kalan bölge kuzeyde İliç. Bu bölgenin köyleri özellikle ortak yaylaları söz konusu. Buradaki buharlaşmanın burada yapılan bu tesisin sadece biz insanların değil, doğanın bütün canlılarına dahil vermiş olduğu tahribatı özellikle tıp dünyası bunu çok iyi raporlayabilir bir durumda. Buradaki buharlaşma ve rüzgarın binlerce kilometre uzak alanlara götürebilme ihtimali mümkün” diye konuştu.

“BU TÜR DURUMLAR GELECEĞİMİZİ YOK ETME PROJELERİDİR”

Birçok hastalığın tetikleyebilecek bir durumun söz konusu olduğunu belirten Maçoğlu, “Ben sağlık personeli bir arkadaşınızım KOAH hastaları, astım hastaları ve benzeri birçok hastalıkları tetikleyen ve insanların yaşamlarını daha da kalitesiz hale getiren yaşamlarını zulme çeviren bir durum burada söz konusu. Bizler de kapitalistlerin bize dayatmış olduğu rantla ve üç beş kişinin dünyayı yönetmek kabiliyetine karşı bütün ezilenlerin, emekçilerin yaşam kalitesini, refahını düşünen sosyalistler olarak buna dur demek ve duyarlı olmak zorundayız. Türkiye'deki bütün halklara, dostlarımıza çağrımız şu; bu topraklarda nerede olursa olsun bu ülkenin neresinde olursa olsun bu tür durumlar geleceğimizi yok etme projeleridir. Yüz sene sonra bu topraklarda bir tek canlıyı görmediğimizde, bizim burada günahımızın, suçumuzu olduğunu söylememiz lazım” ifadelerini kullandı.

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