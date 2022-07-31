Kömür ocağında tonlarca çamurun altında kalan kepçe operatörü aranıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında şlam (atık) havuzunun çökmesi sonucu tonlarca çamurun altında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir'i (63) arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kırsal Dereköy Mahallesi’nde özel bir şirkete ait kömür ocağındaki şlam havuzunda dün sabah 06.00 sıralarında çökme meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan kepçe operatörü İbrahim Demir, havuzdan akan tonlarca çamurun altında kaldı.

Kamyon şoförü İbrahim Coşkun (47) ise çökmeyi son anda fark ederek, araçtan atlayıp canını kurtardı. Kamyonun üzerine çıkan Çoşkun, kurtarılmayı bekledi.

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kamyon şoförü Coşkun itfaiye ekiplerince kurtarılırken, evli ve 2 çocuk babası Demir için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

ÇAMUR İÇİN TAHLİYE ÇALIŞMASI

İlk olarak kepçenin batık olduğu bölgeye yol yapılarak, araca ulaşılması sağlandı. Havuzun akış yönüne bent yaparak havuzu ortadan ikiye bölen ekipler, daha sonra açılan kanal ile çamuru tahliye etmeye başladı.

Şlam havuzunda vince bağlı kurtarma sepetiyle kepçeye ulaşan ekipler, halata bağladıkları aracı dozerler ile çekmeye çalıştı.

Gün boyu süren çalışmalar, havanın kararmasıyla da sürdü. Ekipler dozerler ile kepçeyi çekmeye çalışırken, diğer yandan havuzdaki çamuru tahliye işlemi sürüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü