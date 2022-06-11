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Konser yasaklarını protesto eden gençlere polis engeli

Konser yasaklarına tepki gösteren üniversiteliler, düzenlemek istedikleri "Alternatif Üniversiteli Festivali" kapsamında İstanbul Moda'da bir araya gelmek istedi ancak polis müdahalesiyle karşılaştı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 18:34 - 11 Haziran 2022 Güncellenme:
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“Konser yasaklamalarına, sosyalleşme alanlarımızın gasp edilmesine karşı üniversiteliler olarak Alternatif Üniversiteli Festivali'ndeyiz” diyen bir grup genç, İstanbul Moda’da bir araya gelmek istedi.

Ancak öğrenciler, polisin engellemesiyle karşılaştı, arbede yaşandı. Polis ablukasına alınan gençler, “Kağızman’a ısmarladım nar gele” türküsünü söyledi.

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