Konteyner kentteki depremzedeler servis istiyor

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Demirtaş Köyü'nde kurulan konteyner kente yerleştirilen depremzede aileler, çocuklarının okul servisi sorununun çözülmesini bekliyor.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8’lik depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen depremzedelerin sorunları tam anlamıyla çözülmedi. Depremde evleri yıkılan ve konteyner kentte yaşayan aileler, okulların açılmasıyla birlikte 26 çocuğun servis sorununun başlayacağını ve yetkililerin bu konuda herhangi bir adım atmadıklarını dile getirdi.

Çocuklarının servis sorunuyla ilgili ilgili kurumlara başvurdukları halde problemin çözülmediğini belirten aileler, şunları söyledi: “Milli Eğitime gidiyoruz olmuyor, Valiliğe gidiyoruz olmuyor, nereye başvuracağımızı bilmiyoruz artık. Valiliğe gittik, bize ‘oraya belediye otobüsü çalışıyor çocuklarınız belediye otobüsünü kullansın’ dediler. Oysa çocuklarımız belediye otobüsüne binebilecek yaşta değiller.

Ülke genelinde aileler yeni eğitim döneminin heyecanını yaşayıp çocuklarının okula gideceği ilk günü beklerken bizler ne yazık ki çocuklarımızın eğitim almaları için devlet yetkililerinin insafa gelmelerini bekliyoruz. Eskiden bir çocuğun bile okula gitmesi ve eğitim alması için devlet tüm imkânlarıyla seferber olurken biz 26 çocuğun eğitim alması için devlet elinin uzanmasını bekliyoruz.”

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