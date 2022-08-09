Konya’da boya fabrikasında büyük yangın
Konya'da organize sanayi sitesindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibiyle alevlere müdahale edilirken, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından da itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek verildi.
Konya’nın Selçuklu ilçesi 2’nci Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan boya fabrikasında, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikayı sardı.
PATLAMA RİSKİNE KARŞI YOL KAPATILDI
Yangın ihbarıyla bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Organize Sanayi itfaiyesinin yanı sıra 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına ait yangın söndürme araçları sevk edildi. Alevlere müdahale sürerken, patlama riskine karşı Konya-Ankara yolu trafiğe kapatıldı. (DHA)