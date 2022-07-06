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Konya’da koca dehşeti: Eşini sokak ortasında öldürdü

Konya'da Süleyman P. , belirlenemeyen nedenle sokak ortasında  2 çocuğunun annesi eşi Sultan P.'yi bıçaklayarak öldürdü. 

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Konya’da koca dehşeti: Eşini sokak ortasında öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Ilgın ilçesinde eski hastane yakınlarında meydana geldi.

Süleyman P., sokak ortasında henüz belirlenemeyen nedenle eşi Sultan P.’yi bıçakla yaraladı.

Kanlar içinde kalan Sultan P., yere yığılırken, öfkeli koca Süleyman P.  de olay yerinden kaçtı.

Sultan P., ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Süleyman P. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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