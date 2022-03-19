Kooperatife ait 47.284 metrekare arsa satılacaktır
Menemen Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, Kazımpaşa Mahallesi'nde bulunan 47.284 m² arsayı açık artırma ile satıyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İli, Menemen İlçesi, Kazımpaşa Mahallesi, 5425 Ada 4 Parselde kayıtlı 47.284,00 m² alanlı, arsa nitelikli, Kazımpaşa Mahallesi, 1.219 Sk. Tariş İşletmesi Sitesi N:8 Koyundere / MENEMEN adresinde bulunan taşınmaz, “Açık Artırma İhale Usulü” ile teklif almak suretiyle satılacak.
29/03/2022 Salı günü saat 14:00'de Tariş Pamuk Birliği Karacaoğlan Mah. 6166 Sok. No:32 D:61 Bornova/İZMİR adresinde yapılacak ihaleye aynı gün saat 13:30'dan sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir. İhaleye ilişkin “Satış Şartnamesi” Birliğimizden ve/veya S.S.107 No'lu Menemen Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Esatpaşa Mahallesi Altuğ Karaburun Caddesi No:34 Menemen/İZMİR adreslerinden alınabilecektir.
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