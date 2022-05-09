Köpeklerden kaçarken düştü, dalağı parçalandı

Çorum'da başıboş köpeklerden kaçarken dengesini kaybedip, düşen Metehan Üresin (14) ağır yaralandı. Düşmeye bağlı dalağı parçalanan Üresin'in ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atladığı öğrenildi.

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Olay, 5 Mayıs’ta Buharaevler Mahallesi, 5. Cadde’de meydana geldi. Başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan 8. sınıf öğrencisi Metehan Üresin, dengesini kaybedince refüje takılıp sert şekilde zemine düştü.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Üresin’in düşmeye bağlı dalağının parçalandığı belirlendi. Operasyon geçiren Üresin’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Metehan Üresin’in hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ

Başıboş köpekler için önlem alınmasını isteyen baba Arslan Üresin, “Köpeklerden korkup, kaçmak istemiş. Bu sırada sert şekilde düşmüş. Doktorunun anlattığına göre, yere çok sert düştüğü için dalağı parçalanmış. Çocuğum, büyük bir sıkıntı yaşıyor. Oğlumun şu an için hayati tehlikesi bulunmuyor. Bunların olmasını elbette istemezdik, başka canlar yanmasın. Elbette köpeklerinin de yaşam hakları var ama önlem alınmasını istiyoruz” dedi. (DHA)

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