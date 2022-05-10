Köprüsü yıkılan çay üzerine yaya geçidi yapmak isterken sulara kapıldı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bir vatandaş, selde köylerinin yıkılan köprüsünün yerine yaya geçidi yapmak isterken sel sularına kapıldı. Bir süre çayda sürüklenen şahıs, ağaç parçalarına tutunarak kendisini kurtardı.

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Kastamonu'nun Küre ilçesine 6 Mayıs'ta kar suları ve kuvvetli sağanak yağış sonrası Karacehennem Boğazı Çayı üzerinde, daha önceden yapılan geçici köprüler yıkıldı.

11 Ağustos 2021 yılındaki sel felaketinden sonra köylülerin geçici olarak ulaşımlarını sağlayabilmesi için yapılan köprü, Ramazan Bayramı öncesinde hizmete girdi. Bunun üzerine Ramazan Bayramı için köylerine gelen vatandaşlar, 6 Mayıs'ta yaşanan sel afeti sebebiyle geçici köprünün yıkılmasıyla köylerinde mahsur kaldı.

Küre ilçesini Güllüce köyü, Başören köyü ve Topçu köyü ile devamında İnebolu ilçesini Çaykıyı, Çaydüzü ve Özlüce köyüne ulaşımın sağlanması amacıyla menfezlerden yapılan geçici köprülerin yıkılmasının ardından köylüler, kendi imkanlarıyla Karacehennem Boğazı Çayı üzerine yaya geçidi yapmak istedi. Köylüler, sel sularının çekilmesiyle sığlaşan çayda ağaç ve tahta parçalarıyla yaya geçidi yapmak istedikleri sırada Cüneyt Kıvanç, dengesini kaybederek sel sularına kapıldı. Sel sularının bir süre sürüklediği Cüneyt Kıvanç, çayda bulunan beton blokları ile taşlara çarptı.

Çayın durgunlaştığı noktada daha önceden sel sularının taşıdığı ağaç ve odun parçalarına tutunan Cüneyt Kıvanç, aldığı darbeler sebebiyle yaralandı. Komşularının yardımıyla Cüneyt Kıvanç, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Cüneyt Kıvanç, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İki günlük tedavisinin ardından Cüneyt Kıvanç, taburcu edildi.

Çaydan geçebilmek için geçici yaya yapmak isteyen Cüneyt Kıvanç, sel sularına kapıldığı sırada yanında bulunan cep telefonu da suda kayboldu. Cüneyt Kıvanç, yetkililerden en kısa sürede kalıcı bir köprünün yapılmasını istedi.

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