Verdiği sözü hatırlatıp Koray Aydın’a halay çektirdiler

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, partisine katılan 5 bin yeni üye için düzenlenen törende, bir partiliye verdiği, ‘Sen 1500 üye yap ben halay çekeceğim’ sözünü yerine getirerek yöreye özgü ‘Tello’ adlı oyunla halay çekti.

Ahmet KAYA

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İYİ Parti Kahramanmaraş İl ve Elbistan İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen katılım törenlerinde çoğunluğu AKP ve MHP'den istifa eden ve hiçbir siyasi partinin üyesi olmayan 5 bin kişi için düzenlenen törenlerdeki coşkudan oldukça memnun olduğu gözlenen Koray Aydın, partililere gece, gündüz demeden üye yapmak için çalışmalarını devam ettirmeleri çağrısında bulundu.

“TEK DERDİNİZ FAKİR FUKARA OLACAK”

Aydın, “Genel başkanımızın talimatıdır. Herkesin elinde üye kayıt fişi olacak. Tanıdığı herkese ulaşarak onu üye yapmaya çalışmak bir siyasi faaliyettir. Üye olan, olur. Olamayanla gönül bağı kurulur ve en azından sahada olacak bir arkadaşımız kazanılır. Seçimin yapılacağı güne kadar bu böyle devam edecek. Bu sürede, tek derdimiz fakirin, fukaranın derdini dinlemek, onların dertleriyle dertlenmek olacak” dedi.

“ADAM UNUTMAMIŞ BANA HALAY ÇEKTİRDİ”

Aydın, Teşkilat Başkanlığı döneminden itibaren üye yapılması konusunda İYİ partilileri motive etmeye çalıştığını belirterek şunları söyledi: Aydın, kalabalıkta ön sıralarda bulunan İYİ Kahramanmaraş Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Ölmez'i göstererek, “Oradaki arkadaşımız geçen geldiğimde, ‘Ben 1500 üye yapacağım’ demişti. Ben de ‘Yaparsan halay çekerim' sözü vermiştim. Ulan adam unutmamış, zorla halay çektirdi bana. Ben unuttum, sen unutmadın. Helal olsun sana. Buna devam edeceğiz. Üye kampanyamızı sürdüreceğiz” dedi.

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