Koreli YouTuber’e Suriyeli tacizine soruşturma

Gaziantep’te çekim yapan Koreli bir YouTuber'ın Suriyeli bir grup tarafından yolunun kesilerek taciz edilip, para istenmesi olayıyla ilgili olarak Gaziantep Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Ahmet KAYA

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Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Koreli bir gencin Suriyeli bir grup tarafından yolunun kesilerek taciz edilip, para istendiği anlara ilişkin görüntüyü paylaştı.

Görüntülerde, bir grup Suriyeli, Koreli YouTuber’ın yolunu keserek önce para istiyor. Koreli gencin parası olmadığını söylemesi üzerine de bu kez Suriyeliler, Müslüman olup olmadığını soruyor. Ardından da , “Alıp ayıp” diye azarlıyor.

Gruptan bir kişi, iki kez Koreli gence sarılarak öpmeye çalışıyor. Ardından da Koreli genç güçlükle olay yerinden ayılıyor. Paylaşımda, Koreli YouTuber, Gaziantep'e gidilmemesi tavsiyesinde de bulunuyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve gerekli yaptırımın uygulanacağını belirterek şunları ifade etti:

“HER KESİMDEN SUÇ İŞLEYEN OLABİLİYOR”

*Gaziantep’te de zaman zaman her kesimden suç işleyenler olabiliyor. Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar mevcut cezalara ilaveten sınır dışı ediliyor.

*Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler tespit edip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz.

*Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen.

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