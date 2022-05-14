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Korkunç kaza: 2’si bebek 3 ölü

Malatya'da meydana gelen feci kazada, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Er (29) ile oğlu Enbiya (1) ve yakınının kızı Zeynep Tuaç (1) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Yayınlanma: 10:50 - 14 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Korkunç kaza: 2’si bebek 3 ölü

Kaza, sabah saatlerinde, Kale ilçesi Malatya- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Şehmuz Er yönetimindeki 14 ABM 338 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sürücü Şehmuz Er ile oğlu Enbiya Er ve yakınının kızı Zeynep Tuaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta bulunan sürücünün eşi Günay Er (20) ve bacanağı Erdal Tuaç (39) ile onun eşi Melekşah Tuaç (38) ise yaralandı.

Yaralılar, itfaiyeciler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

2’si bebek 3 kişinin cansız bedeni de kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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