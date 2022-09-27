Köstebek polisler soruşturmaları sızdırıp para istemişler

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli ikisi polis üç kişi, haklarında soruşturma veya arama kararı olan iş insanları ve müteahhitleri arayarak önceden bilgi verip para istedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da KCK'dan işlem gören zengin iş insanları ve müteahhitler ile uyuşturucu ve cinayet davaları olan kişilerin maddi menfaat karşılığı işlerini takip ettikleri ve gizli soruşturmalar hakkında bilgi sızdırdıkları iddia edilen polisler M.Ö., C.D ile bu kişilerin simsarlığını yapan B.K. hakkında 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların telefon görüşmelerindeki konuşmaları dikkat çekti. Gizli tanık ve kendisinden para istenen müteahitin ifadeleri de dosyaya girdi.

“ELİNDEKİ HARD DİSKİ 3 MİLYON DOLARA PKK'YA SATACAK”

Kartal kod adlı gizli tanık, polis M.Ö.’nün Terörle Mücadele, Tanık Koruma ve son olarak Çocuk Şube Müdürlüğünde çalıştığını belirterek şu iddiaları dile getirdi:

“TEM'de görevli olup PKK ile irtibatlıdır, PKK ile irtibatını iş insanı M.B ile R.Ç sağlamaktadır. Elinde 1 Tb'lık harici hard disk var. Diskin içinde gizli tanıkların açık kimlik bilgileri, PKK içinde 22 yıldan beri faaliyet yürüten ve emniyete çalışan tüm ajanların kimlik bilgileri ve gizli tanık ifadeleri var. Hard diski PKK'ya vermek için 3 milyon dolara anlaştıklarını, ancak bilgileri satıp satmadığını ve parayı alıp almadığını bilmiyorum. Bu polisin aynı zamanda FETÖ üyesi olduğunu, PKK içindeki örgüt üyelerinden öğrendim. İki kamu görevlisinin daha iş insanı M.B üzerinden PKK ile irtibat kurduklarını biliyorum”

“TELEFON GÖRÜŞMELERİMİ GETİRİP PARA İSTEDİLER”

Kendisinden para talep edilen Müteahhit M.B., de polis M.Ö ile onlara aracılık eden B.K.'yı teşhis ederek, “B.K. işyerime gelip M.Ö. isimli polisle aynı şubede çalıştıklarını, bana hem PKK, hem de devlet tarafından kumpas kurulduğunu söyledi. 25 sayfalık benim konuşmalarımı içeren tape kayıtlarını getirdi. Mühürsüz olduğu için bu tapeleri kabul etmeyince bana Elazığ Emniyet Müdürlüğünden onaylatıp getireceğini söyledi” dedi.

“SENİ KURTARDIM BANA SON MODEL APPLE İPHONE GETİR”

İddianamede şüpheli polislerle onlara aracılık eden B.K. arasındaki telefon görüşme tapeleri de yer aldı. Polis M.Ö. telefonla aradığı B.K'ya, kayyum atanmadan önce Sur belediyesine yapılan operasyonda, M.B. adında iş insanınında de olduğunu söyledi. B.K ise M.B.’nin kendisini aradığını söyledi. Bunun üzerine, polis M.Ö.’nün “Cevap verme sakın, teli komple kapat” dediği, B.K.’nın “Ne zaman açayım” diye sorması üzerine de, “Bekle, ben seni arayana kadar açma. Savcılık tutuklasın ondan sonra açarsın” dediği kaydedildi. Bir süre sonra iş insanının tutuklanması üzerine de B.K.'ya “Senin P.Ç paket. Açma telefonu. Seni de soruyorlar şubeden.” dediği yer aldı.

Polis M.Ö, B.K'ya “Beni sevme. Bokunuzu ben temizliyorum. Apple İphone'nun son çıkan telefonu ile Apple bilgisayarı hazırla. Alınan adamlar Cumartesi mahkemeye çıkacaklar, dosya gizli, avukatlar bile bakamıyor” diyerek birlikte menfaat temin etmek için çalıştığı B.K'ya dinlemelere takılıp kendisini kurtardığı için karşılığında bilgisayar ve telefon istediği tespit edildi.

POLİSLERİ ŞEHİT EDEN SANIK İÇİN “40-50 BİN ALIRIZ” MESAJI

İddianamede yer alan bir başka görüşme kaydında ise, B.K'nın diğer polis C.D'ye mesaj gönderip, Bölge Trafik Müdürlüğüne bombalı saldırıda 5'i polis 8 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin yaralandığı saldırının faili Faysal Çiçek'in gözaltına alınmasıyla ilgili, “Bu çocuk 10 gündür alınmış, durumu nedir? 40-50 bin alabiliriz” diyerek adını, soyadını ve T.C numarasını gönderdiği tespit edildi.

“WHATSAPP'TAN YAZ GÖRÜŞMELERİ SİL”

Polis M.Ö'nün B.K'ya fırıncılık yapan ve 17 ayrı suçtan kaydı bulunan M.S.S adlı kişinin denetimli serbestliğe geçişiyle ilgili de bilgi verdiği, ardından B.K'ya “Whatsapp'tan yaz, sonra da görüşmeleri temizle. Bilgileri polis arkadaştan aldım, sil” diyerek maddi menfaat temin etme faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürdüğü belirtildi.

“KOLAY KOLAY YAKALANMAZ ÇOK UYANIK”

Polis M.Ö'nün birlikte çalıştığı B.K'ya Diyarbakır'da 10 ayrı suçtan aranırken MP-5 otomatik tüfekle yakalandıktan sonra D Tipi Cezaevinden firar eden Musa Adsız'la ilgili bilgi verdiği de dosyada yer aldı. B.K'ya gönderdiği mesajda, “Cinayetteki arkadaşlar sabah 05.00'te kaldığı yerlere operasyon yapmışlar, sonuç boş. Dostum şahıs sabit yerde kalmıyor, telefon kullanmıyor. Üzerinde MP-5 Akrep 1 Glock tabanca, 2 el bombası var. Şahsın 36 yıl bir, 13,6 bir iki ayrı kesinleşmiş cezası var. Bir polis cinayeti var. 3 davası devam ediyor, kolay kolay yakalanmaz. Silahlı ve çok uyanık” şeklinde bilgi verdiği tespit edildi.

“İŞLEM YAPILMADAN BIRAKILIRSA KÂRLI ÇIKARIZ”

Sigara kaçakçılığı suçundan yakalanan Abdulkadir A.’nın gözaltına alınmasıyla ilgili polis M.Ö'yü arayan B.K'nın, “Abi kaçak sigaradan alınmış, buna bir yetiş. İşlem yapmadan bırakılırsa kârlı çıkacağız. İçeri girerse perişan oluruz” dediği, M.Ö'nün de, küfür ederek “Ne yapayım, uğraşıyoruz” dediği telefon dinleme kayıtlarıyla belirlendi.

Poliste 10 ayrı suçtan kaydı bulunan Doğan Z.’nin T.C kimlik numarasını polis M.Ö'ye mesajla gönderen B.K'nın, “Abi hakkında arama kararı var mı?” diye sorduğu, polisin de, “Yok dostum, temiz” diye mesaj gönderdiği belirlendi.

D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden firar eden 6 terörist hakkında da B.K'ya bilgi veren M.Ö'nün karşılığında 17 bin 500 lira para aldıkları ileri sürüldü. İkili arasındaki bir başka görüşmede ise Gaziantep Otobanında iki kilo uyuşturucuyla yakalanan iki zanlının serbest bırakılması için girişimlerde bulundukları ve yargılama sürecini takip ettikleri yer aldı.

“KARŞI TARAF AK PARTİLİ VE GÜÇLÜ NE YAPABİRİLİZ”

B.K'nın isim ve T.C numarası gönderdiği polis M.Ö'ye “Abi bu dosyaya bir bak. Bıçaklı kavga. Karşı taraf AK Partili biraz güçlü. 3 yıl 9 ay vermiş hâkim. İtiraz mıdır, temiz midir? Halledebilir miyiz” diye mesaj gönderdiği, MÖ'nün de, “Ankara ağır olur. Yargıtay'a itiraz etsinler. Biz üzerimize düşeni yaptık” diye cevap verdiği bildirildi. B.K ifadesinde, polislerle bir yere gittiğinde kendini de polis tanıttığını, emniyet içinde birçok tanıdığı olduğunu, kendisinin Irak'ın kuzeylinde çalıştığını söylediği belirlendi.

B.K silah ruhsat başvurularıyla ilgili de kuyumcu, iş insanı ve müteahhitlerden para aldığını ve uyuşturucu, cinayet gibi dava ve adli işlemlerle ilgili kendisine ulaşan kişilere para karşılığı yardım ettiğini itiraf etti. Ancak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve tutuksuz yargılanacak olan sanık iki polis ifadelerinde tüm suçlamaları reddetti. Üç sanık Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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