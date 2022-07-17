Köylüler toprakları ve suları için yürüdü

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Köyünde acele kamulaştırma kararı çıkan tarım arazilerinde açık kömür işletmesi kurulmaya başlandı. Duruma tepki gösteren köylüler protesto gösterisi yaptı. Köylüler açık kömür işletmesi nedeniyle 4 köyde yaşayan 3 bin kişinin evini terk etmek zorunda kalacağını ifade etti.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Köyü'nde vatandaşlar tarım toprakları ve suları için bir kez daha protestolara başladı. Daha önce mermer ocağı ve termik santral yapımına karşı çıkan köylüler bu kez açık kömür işletmesine karşı durdu.

13 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bölgedeki 564 parselde kömür madeni yapılmak amacıyla acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Kamulaştırılan bazı parsellerde şantiye çalışmaları başladı. Avdan Köyü Muhtarı İlhan Kulaç'ın çağrısı üzerine köylüler ve sivil toplum örgütü üyeleri Tavas'ta buluştu.

‘YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR'

Tavas'ta 11 ve Kale İlçesi'nde ise 6 köyü etkileyecek projenin durdurulmasını isteyen köylüler ilçe merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi. ‘Suyumuza ve toprağımıza sahip çıkıyoruz', ‘Kömürde ısrar etme Avdan halkını yurdundan etme', ‘Tarımın merkezi Avdan'da kömüre hayır' yazılı pankartlar taşıyan kalabalık Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Avdan Platformu adına açıklamayı okuyan Mehmet Akköse; “İki yıl önce termik santral yapılmak istendi. Yöre halkının mücadelesi ile proje durduruldu. Geçen yıl ise açık kömür işletmesi kapasite artırımı ile karşı karşıya kaldık. Tepkiler sonucu bu projede de gerçekleşmedi. Son olarak acele kamulaştırma kararı çıkardılar” diye konuştu.

‘4 MAHALLE TAŞINACAK, TARIM TOPRAKLARI VE SU KİRLENECEK'

Kamulaştırılan alanda yaşayan insanların ana geçim kaynağının tarım olduğunu söyleyen Akköse, “Bölgede zeytincilik yaygındır. Kanun gereği zeytin sahalarına 3 kilometre mesafeye toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz.

Avdan kömür ocağının yapılması durumunda 4 köy taşınmak zorunda kalacak, 3 bin kişi yurdundan edilecek. Zeytinlikler ve tarım alanları kömüre feda edilecek. Bölgedeki barajlar ve nehirler ortaya çıkacak sonuçlardan etkilenecek. Kömürü değil yaşamı seçen Avdanlılar tarım alanlarını, geçim kaynaklarını ve yurtlarını korumak, gelecek nesillerin ekolojik hakkına sahip çıkmak adına kömür madeni istemiyor” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir HES'lerle kuşatılan derede köylülerden protesto