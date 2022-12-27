Köylülerin köprü isyanı

Kırşehir'in Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerine bağlı 20'nin üzerindeki köyün Ankara Karayolu ile bağlantısını sağlayan tarihi Kızılcali köprüsü, çökme meydana geldiği gerekçesiyle yaklaşık 1 yıl önce araç trafiğine kapatıldı. Bölgede yaşayan köylüler tarafından da tarlalarına gitmek için kullanılan köprünün de kapatılması üzerine, köylüler kendi imkanlarıyla başka bir köprü yaptı...

İsmail AKDUMAN

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Osmanlı Devleti döneminde Kırşehir – Yozgat arasındaki ulaşımı sağlamak amacıyla inşa edilen Kızılcaali Köprüsü daha önce çökmüş ancak restore edilerek kullanıma sunulmuştu.

Yaklaşık bir yıl önce köprüde yine çökmeler meydana gelince, Çiçekdağı Kaymakamlığı, 20’nin üzerinde köyün faydalandığı köprünün giriş ve çıkışlarını hafriyat dökerek araç trafiğine kapattı.

Köylülerde derenin karşısında kalan tarlalarına ulaşmak için yaklaşık 35 kilometre yol gitmek zorunda kalınca, kendi imkanlarıyla bir köprü yaptı.

Bu köprüde İl Özel İdaresi tarafından yıkılınca köylüler bu kez dereden karşıya geçmek zorunda kaldı.

KÖYLÜLER KÖPRÜ YAPILMASINI İSTİYOR

Köylüler tarafından yapılan köprü güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkılınca, çiftçilik yapan bir vatandaş Delice Irmağı’nın karşısında bulunan tarlasına dereden geçerek gitmek istedi.

Römork dere içinde çamura saplanırken, aracını kurtarmaya çalışan köylü boğulma tehlikesi geçirdi.

Kızılcali Köprüsü’nün trafiğe kapatılmasına tepki gösteren köylüler, “Tarihi köprüyü korumak için kapattılar. Ama yerine başka bir köprü yapmadılar. Bizim yaptığımız köprüyü de yıktılar. Tarlalarımız nehrin karşısında kaldı. Köprü olsa 5 dakikaya gideceğim tarlalara 35 kilometre yol gitmek zorunda kalıyoruz” diyerek yetkililerden köprü yapılmasını istedi.