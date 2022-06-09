Köylünün asırlık merasını sanayi alanı yaptılar

Samsun'un Asarcık ilçesinde köylüler tarafında bir asırdan fazla zamandır kullanılan yaklaşık 12 dönümlük mera alanı imar değişikliği yapılarak sanayi sitesi alanına çevrildi.

İsmail AKDUMAN

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MHP’li Asarcık Belediyesi'nin talebi üzerine AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, daha önceden köy tüzel kişiliğine kaydedilen ancak mahalle statüsüne geçilince belediyeye ait olan ve köylüler tarafından mera olarak kullanılan Musaağa Mahallesi’ndeki yaklaşık 12 dönümlük arazinin imarını değiştirerek sanayi alanı yaptı.

İlçe belediyesi de bir süre sonra evlerin ortasında bulunan araziyi açıklanmayan bir rakama çuval fabrikası yapması için bir şirkete sattı.

Evlerin ortasında bulunan arazinin kendilerine bilgi verilmeden satıldığını öğrenen köylülerde meralarını kurtarmak için Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması için dava açtı. Ancak, arsayı alan şirket asırlık 5-6 çınar ağacını keserek inşaata başladı.

“DEDELERMİZDEN MİRAS KALDI”

İlçe merkezine 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Musaağa Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki Alaattin Öksüz, arsanın dedesi tarafından yaklaşık 100 yıl önce köylüler kullansın diye bağışlandığını söyledi.

Sözlü yapılan bu bağışın ardından 1950’li yıllarda köyde çalışma yapan tapu kadastro ekipleri alanı köy tüzel kişiliği üzerine kaydettiğini belirterek, “Bu alanı 100 yıldan fazla zamandır dedelerimiz babalarımız ortak mera olarak kullandı. Şimdi biz de kullanıyoruz. Hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Cenaze namazlarımızı burada kılıp düğünlerimizi burada yapıyoruz. Piknik yapılan ve çocuklarımızın oynadığı köylünün ortak kullandığı bir alan. İmarı değiştirmişler, satışa çıkarmışlar ama bizim haberimiz yok. Öğrenince de imza toplayarak dava açtık. Evlerimizin orta yerine fabrika yapacak, bütün doğamızı yok edecekler. Şimdiden 5-6 tane asırlık çınar ağaçlarımızı kestiler. Yaz aylarında evlerimize kapalı kaldık” dedi.

“BİTKİ ÖRTÜSÜ YOK OLACAK”

Köylülerin avukatı olan Kerami Gürbüz, yapılacak olan bir sanayi sitesinin bölgenin ekolojik özelliklerini bozacağını, köylülerin hayvanları otlatacağı yakında bir yer olmadığını belirterek, vatandaşların fabrika kurulduğu zaman evlerini avlularına bile kaybedeceğini söyledi.

Fabrikanın köylülerin bağ ve bahçelerini de zarar vereceğini ileri süren Gürbüz, şöyle konuştu:

*Köy tüzel kişiliği üzerine kaydedilen bu alan, köylerin mahalle statüsüne değiştirilmesiyle belediyenin malı oldu. Ancak köylü bu alanı mera olarak kullanmaya devam etti.

*Daha sonra ilçe belediyesi arazinin imarı değişikliği yapılarak sanayi alanına çevrilmesini Büyükşehir Belediyesinden talep etti.

*Bu yerle ilgili olarak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 14.09.2021 günü aldıkları karar ile bu alanı ‘sanayi alanı’ olarak değiştirdi.

“KÖYLÜNÜN MERASINA GÖZ DİKTİLER”

*2015 yılında yapımında başlanan ancak bir süre sonra inşaatı yarım kalan bir sanayi sitesi var. Yıllardır atıl olarak duruyor.

*Gerçekten bir şey yapmak istiyorlarsa yarım kalan sanayi sitesini bu fabrika yapacak kişiye versinler. Ama bunlar köylünün merasına göz dikmişler. Doğanın dengesini bozacaklar, insanların sağlığını tehlikeye atacaklar.

*Burada yapımına başlanan inşaatın ruhsatı var mı diye belediye ve bakanlığa sorduk.

*Belediye istinat duvarı yapımı için ruhsat olduğunu söylerken, bakanlık cevap bile vermedi. Diğer taraftan fabrikanın yapılmasına devam ediliyor.

Avukat Kerami Gürbüz, meraların korunması gerekirken tek tek imara açıldığına dikkat çekerek hayvancılığın tamamen yol olacağını söyledi.

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