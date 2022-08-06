KPSS’de emeği boşa giden öğretmenin isyanı yürek burktu

Soruların çalınması skandalıyla iptal edilen KPSS sınavında emeği boşa giden 28 yaşındaki öğretmen, Bilecik'te İYİ Parti lideri Akşener'e dert yandı. Öğretmenlik yapamadığı için fabrikalarda çalışmak zorunda kaldığını, yoğun çalışmayla sınava hazırlanıp sadece 2 yanlış yaptığını belirten öğretmenin isyanı yürek burktu.

Kemal ATLAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik ziyaretlerine Söğüt ilçesinde devam etti. Akşener'in sokakta karşılaştığı öğretmenle diyaloğu dikkat çekti.

SINAV İPTAL EDİLDİ, EMEĞİ BOŞA GİTTİ

Bu sene KPSS sınavına girdiğini, birinci sınavda 76 neti bulunduğunu, ikinci sınavda sadece 2 yanlışı olduğunu belirten Mehmet öğretmen, soruların çalınması skandalıyla sınavın iptal edilmesi ve emeğinin boşa gitmesine isyan etti.

“BEN BİR ŞEY YAPTIM MI?”

Mehmet öğretmen, “Ben bir şey yaptım mı? 8 ay boyunca eşek gibi ders çalıştım affedersiniz. Saçlarım ağardı” diyerek isyan etti.

“GİRMEDİĞİM İŞ KALMADI”

28 yaşında olduğunu, öğretmenlik mesleği yapamadığını ve çeşitli işlerde çalışmak zorunda kaldığını anlatan Mehmet öğretmen, “28 yaşındayım, girmediğim iş kalmadı. Tecrübe istiyor, tecrübe yok. Al beni tecrübem olsun. O da yok. Kurum açayım, bana dersler ver o da yok. Bana iş ayarla, ben vatandaşım. Sen benimle oraya geldin. Söğüt'te 4 tane fabrika var. Verdikleri maaş 5 bin 500 lira. Kira 3 bin lira. Şu vatandaşın hepsine sorun, kim kendini geçindirebiliyor?” şeklinde konuştu.

“HER ŞEYİ HALLETTİM” AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

KPSS sınavındaki skandala ilişkin isyanını sürdüren ve iktidarın açıklamalarına da tepki gösteren Mehmet öğretmen,

“Ben öğretmenim. Benim ne suçum vardı? Bir tane adamı görevden attılar. Sonuç? “Ben her şeyi hallettim.” Bu kadar mıydı? Benim hakkım değil miydi? Ben şu anda her şeyimi bitirdim. Derslerimi bitirdim. Artık 14'ünde sınava girip gidecektim. Sonuç ne oldu? 40 gün sonra takvim açıklanacak. 3 ay sonra sınav açıklanacak. Ben ne yapacağım? Bana bir tanesi açıklama yapsın. Desin ki “sen haklısın”. Ya da ben haksız mıyım? Haksızsam bana haklısı söyleyin” diye konuştu.

“DAYIM OLMADIĞI İÇİN BU DURUMDAYIM”

“Benim dayım yok. Benim dayım olmadığı için şu an bu durumdayım” diyerek söze devam eden genç öğretmen, astsubaylık ve polislik sınavlarına da girip elendiğini anlattı. Mücadelesine devam edeceği vurgusunda bulunan öğretmen, “Benim gibi binlerce öğretmen var. Ben kimseden korkmuyorum” dedi.

“OKUDUĞUMA BİN PİŞMANIM, KEŞKE AYAKKABI BOYACISI OLSAYDIM”

Mehmet öğretmenin, “Okuduğuma bin pişmanım. Şu an keşke bir tane ayakkabı boyacısı olsaydım Şu köşede dursaydım. Akşama kadar ayakkabı boyasaydım ama okumasaydım. Çünkü hakkım yenildi. Ben bilmiyorum, nasıl bir devre geldim? Pandemi oldu ertelendi. KPSS ilk defa hazırlandım. ” ifadeleri yürek burktu.

“O GÜN BUGÜNDÜR SINAVA ÇALIŞIYORDUM”

Genç öğretmen, söze şöyle devam etti:

“Ben İstanbul'da fabrikada çalışıyordum ustabaşım okuma yazma bilmiyordu. Ben öğretmenim, okuma yazma öğretmek zorundayım boynumun borcu. Adam bana bir fırça çekti, üniversite okuduğuma pişman oldum. O gün işi bıraktım. Çıktım evime geldim. 8 aydır ders çalışıyordum. Ben şimdi gidip tekrar ders çalışacağım. Ben bu işi bırakmam. Ya atanacağım ya atanacağım. Bugün olmazsa yarın.

AKŞENER: BU VİCDANSIZLIĞI UNUTMAYACAĞIZ

O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, “Bilecik Söğütlü Mehmet öğretmenimize; “Keşke şu köşede ayakkabı boyacısı olsaydım” dedirten adaletsizliği ve vicdansızlığı unutmayacağız. Değerli öğretmen kardeşlerim, size bir meslektaşınız olarak söz veriyorum: İYİ Parti iktidarında; Ya atanacaksınız ya da atanacaksınız!” ifadelerini kullandı.

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