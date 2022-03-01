Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar’dan ‘Montrö Sözleşmesi’ açıklaması

Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, "Türkiye bu bağlamda anlaşmanın maddelerine titizlikle uyuyor ve bu yüzden minnettarız. Bugünkü durumda çok adil bir karar ve uygulanması lazım. Ukrayna'da savaş devam ediyor. Rusya'nın askeri operasyon olarak adlandırıldığı olay Ukrayna halkına yapılan bir soykırımdır" ifadesini kullandı.

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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Müzakere görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Bodnar, “Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya’nın barışa dönmek istemediğini gösterdi” dedi.

“MÜZAKERENİN İSTANBUL’DA YAPILMASINI TERCİH EDERİZ”

Bodnar, “Bizim cevabımız çok net. Ukrayna’yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzakerenin İstanbul’da yapılmasını tercih ederiz” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE MADDELERE TİTİZLİKLE UYUYOR”

Montrö Sözleşmesi ile ilgili Bodnar, “Türkiye bu bağlamda anlaşmanın maddelerine titizlikle uyuyor ve bu yüzden minnettarız. Bugünkü durumda çok adil bir karar ve uygulanması lazım. Ukrayna’da savaş devam ediyor. Rusya’nın askeri operasyon olarak adlandırıldığı olay Ukrayna halkına yapılan bir soykırımdır” dedi.

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