Kredi başvurusuna ret cevabı alınca yaşamına son verdi

Diyarbakır’ın Sur İlçesinde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar eden 63 yaşındaki Selim Bayrak’ın kısa süre önce özel bir bankadan kredi talebinde bulunduğu, ret cevabı alınca borçları nedeniyle girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdiği öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Bayrak, yakınları tarafından sessiz, sedasız defnedildi. Geriye Melikahmet Caddesinde hediyelik eşya sattığı standı kaldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Sur İlçesinin Melikahmet Caddesinde seyyar satıcılık yapan Selim Bayrak borç batağında olup kredi talebinde bulunduğu özel bankadan da ret cevabı alınca intihar etti.

Bayrak'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunca otopsi işlemi tamamlandıktan sonra cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bayrak asri mezarlıkta sessiz sedasız toprağa verildi.

Sur'un Fatihpaşa Mahallesinde yaşayan Bayrak, terör örgütü PKK'nın sözde özerklik ilanıyla çukur ve hendek olaylarında evi ağır hasar gördü.

Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine yaşadığı mahalleyi terk edip kiraya çıkmak zorunda kalan Bayrak'ın evi tamamen yıkılırken, çatışmalardan sonra kendisine 27 bin lira ödeme yapıldığı öğrenildi.

Yalnız yaşayan Bayrak yaşanan ekonomik krizden kaynaklı olarak kirasını bile ödeyemez duruma gelince amcasının evine sığındığı, burada da ailevi sorunlar yaşayınca kısa süre önce Sur'un köhne sokaklarındaki eski otellerde konakladığı bildirildi.

Selim Bayrak, geçtiğimiz haftalarda Ağaçkakan isimli sosyal medya yayınında da ekonomik sorunlar ve uygulamalardan yakınmıştı.

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