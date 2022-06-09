Kredi kartıyla simit satışı dönemi başladı

İzmir'in Konak ilçesinde simitçi esnafı, bu ay ilk kez pos cihazıyla satışa başladıklarını açıkladı. Esnaf, "İnsanların nakit gücü azaldı. Bunu yapmasaydık batacaktık. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum" dedi. Pos cihazıyla simit satışına şahit olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Ekonominin bu noktaya gelmesinde en önemli şey bizim tercihlerimiz. Biz, tercihlerimizi doğru kullanacağız. CHP iktidarında yoksulluğa son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bir kez daha Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde vatandaş enflasyonunu ölçtü. Her ay ziyaret ederek fiyat karşılaştırması yaptığı simit tezgahını ziyaret eden Özkan, güncel fiyatları kamuoyuyla paylaştı.

SİMİT FİYATI 4 LİRA

Esnaf, simit, boyoz ve poğaça fiyatının 4 liraya yükseldiğini söyledi. Esnaf, tezgahında sattığı dilim peynir ve tek yumurtanın da fiyatının 4 liraya yükseldiğini belirtti.

KREDİ KARTIYLA SİMİT SATIŞ DEVRİ

Esnafın tezgahında pos cihazı olması dikkat çekti. Bu ay ilk defa kredi kartıyla satışa başladıklarını açıklayan esnaf, “Artık insanların nakit gücü azaldığı için inanır mısınız, kredi kartıyla alışveriş yapıyorlar. Yoksa batacaktık” dedi.

“HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM”

Esnaf, “Simidi kredi kartıyla satıyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum” diyerek duygularını ifade etti.

“AKP’nin Türkiye’yi getirdiği durum: Vatandaş darda. Kredi kartıyla simit satışı dönemi başladı” diyen Tuncay Özkan, “Ekonominin bu noktaya gelmesinde en önemli şey bizim tercihlerimiz. Biz, tercihlerimizi doğru kullanacağız. CHP iktidarında yoksulluğa son vereceğiz” açıklamasında bulundu.

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