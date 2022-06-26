Krizin bedelini gençler ödüyor

Yaşanan yüksek enflasyonla katlanan öğrenim kredi borçları, işsizlikle boğuşan gençlerin kabusu oldu. Konuyu Meclis'e taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Beceriksiz ekonomi politikalarının bedelini gençlere ödetiyorlar” dedi.

Zekeriya ALBAYRAK

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Yüksek enflasyonla katlanan öğrenim kredi borçları, işsizlikle boğuşan gençlerin kabusu oldu. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, KYK borçlarını TBMM'ye gündemine getirdi ve borçlarını ödeyemeyen gençlere yönelik haciz işlemlerinin arttığına dikkat çekti.

Karabat, “İş genlerimize gelince nedense kaynak yok deniliyor. Aslında kaynak var; ama iktidar tercihini gençlerden değil müteahhitlerden yana kullanıyor” dedi.

Öğrenci kredi borçlarını Meclis gündemine taşıyan CHP'li Karabat,

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldıkları kredilerin borçlarını ödeyemeyen gençlerin faizlerinin katlandığını ifade eden Karabat, mezun gençlere dönük haciz işlemlerinde ciddi artışlar yaşandığına dikkat çekti.

ŞİRKETLER SİLİNİYOR, ÖĞRENCİ BORÇLARI KATLANIYOR

Karabat, şunları kaydetti: “Çalışmaya başlayıp işsiz kalan ve dolayısıyla kredisini yapılandıran öğrencilerimiz fahiş faizler dayatılmaktadır.

Pek çok gencimiz anapara borcunu ödediği halde ağır faizlerden mağdur olmakta, işsiz olduğu halde gençlerimize kolaylık tanınmamakta, kredi ödemesi ertelenenler ise ağır faizler altında ezilmektedir.

Hükümetinizin belli iş adamlarına dönük vergi afları ve faiz silme gibi uygulamaları nazara alındığında, mezun olan öğrencilerin iş hayatına atılır atılmaz ağır kredi borçları ödeme dayatmasıyla karşı karşıya bırakılması vicdanları yaralamaktadır.”

5 YILDA KAÇ ÖĞRENCİYE HACİZ UYGULANDI

Önergede Bakan Kasapoğlu'nun şu sorulara cevap vermesi istendi:

* Son 5 yılda öğrenim kredisi başvurusunda bulunan ve kredi alan öğrenci sayısı kaçtır?

* Önergenin cevaplandırıldığı tarih itibariyle öğrenim kredisi almaya devam eden öğrenci sayısı kaçtır?

* Önergenin cevaplandırıldığı tarih itibariyle öğrenim kredi borçlarını ödeyemeyen ve takibe düşen borçlu sayısı kaçtır?

* Son 5 yılda KYK borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle kaç öğrenciye haciz vb. yaptırımlar uygulanmıştır?

* Önergenin cevaplandırıldığı tarih itibariyle KYK kredilerinin, anapara ve faiz miktarı ayrı ayrı belirtilmek üzere, toplamı ne kadardır?

* Öğrenci kredi borcu faizlerinin son yıllarda katlanarak arttığı dikkate alınarak bu konuda bir düzenleme yapılması veya öğrenim kredi faizlerinin silinmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?

* Son beş yıl içinde her bir yıl ayrı ayrı gösterilmek üzere, çalışırken öğrenim kredi borcunu ödediği halde işsiz kalma gerekçesiyle kredi ödemesini yapılandıran kişi sayısı kaçtır? Bu kredi borçlarının toplamı ne kadardır?

* Çeşitli gerekçelerle öğrenim kredisi kesilen öğrenci sayısı kaçtır? Bu durumdaki öğrencilerin öğrenim kredi ödemesi nasıl gerçekleşmektedir?