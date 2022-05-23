KTO Karatay Üniversitesi 7 öğretim üyesi alıyor

KTO Karatay Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; KTO Karatay Üniversitesi 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular şahsen KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

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