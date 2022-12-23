Kubilay dua, minnet ve saygıyla anılacak

Karanlığa karşı mücadelede şehit düşen Asteğmen Kubilay, ve bekçiler, İzmir’de gün boyu sürecek etkinliklerle anılacak.

Gökmen ULU

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İzmir Menemen'de 92 yıl önce Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile bekçiler Hasan Bey ve Şevki Bey bugün anılacak. Anma etkinlikleri saat 10.00'da Yıldıztepe'de yer alan Kubilay Anıtı'ndaki resmi törenle başlayacak. Aynı saatte İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu da start alacak. Saat 11.00'da Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yapılacak. Anma programı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Klasik Türk Müziği Korosu Konseri ile devam edecek. Menemen Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde saat 12.45'te “Devrim Şehidi Kubilay” adlı panel düzenlenecek.

FİLM GÖSTERİMİ

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı panelin moderatörlüğünü Milli Bayramlar Komitesi Başkanı Avukat Ulvi Puğ, yapacak. Panelin ardından saat 14.00'da “Kubilay: Menemen Olayı” isimli belgesel film gösterilecek.