Küfür polemiği sürüyor! Süleyman Soylu, Ümit Özdağ’a telefonda ne dedi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla karşılıklı küfürleştiklerini açıklamıştı. Soylu, Özdağ'ın bu iddiasına yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçen pazar günü, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla küfürleştiklerini öne sürmüştü.

Bugün Van, Hakkari, Şırnak ve Ağrı İl Güvenlik Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, Özdağ’ın açıklamalarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

TACİZLE, TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ

– Ziya Paşa’nın çok güzel bir terkibi bendi var. Ziya Paşa der ki; asude olam dersen eğer gelme cihana. Ardından Ziya Paşa bunu devam ettirir, der ki; meydana düşen kurtulamaz seng-i kazadan.

– Yani eğer başıma bir şey gelecek diye düşünürsen hiç cihana gelme eğer meydandaysan muhakkak ki kazalarla karşı karşıya kalırsın. Bizim işimiz budur. Birçok iftirayla yalanla ve birçok tacizle, tehditle karşı karşıya kalabiliriz.

BİZİM AĞZIMIZA KÜFÜR YAKIŞMAZ

– İkincisi, bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf eden insanlar değiliz. Aynı zamanda bizden sonra gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız.

ÖZÜR DİLERİM AMA…

– Üçüncüsü, velev ki böyle bir hata işlemiş olalım. Kişi ne kadar pespaye olursa olsun, ne kadar aşağı olursa olsun velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim ama böyle bir şey söz konusu değil.

KONUŞMA TONUNU DEĞİŞTİRDİ

– Şöyle bir durum. İsimsiz, bilmediğim telefondan geçen hafta Mardin’de Mazi Dağı’na giderken arabada 6-7 arkadaşla birlikte, işte valimiz, ilgili arkadaşlarımız, milletvekillerimiz var.

– Bir mesaj geldi. Mesajda tehdit var, taciz ve iftira var. Kim olduğunu da bilmiyorum. Telefon açtım, ‘siz kimsiniz’ dedim, kendini tanıttı. ‘Bu mesajlar ayıp değil mi, yakışıyor mu?’ Ondan sonra konuşma tonunu değiştirdi, değiştirince ben de daha önce televizyonlarda kamuoyuna söylediğim sözleri söyledim.

BOZACI, ŞIRACI BİRBİRİNİ BULMUŞ

– Onun dışında başka bir söz söylemedim ve telefonu kapattım. Tam Ziya Paşa’nın terkibi bendine gelmiş oldu. Gündeme gelmek için yalan, iftira, dezenformasyon devam ediyor. Yine bozacı, şıracı birbirini bulmuş. Yani hem haberi yazan hem onu söylemeye çalışan hepsi birbirini bulmuşlar. Bunlar itibar edilmemesi gereken işlerdir.

OPERASYON ÇOCUĞU

– Şunu da söyleyeyim, şu yanağımıza vuracaklar bu yanağımızı çevireceğiz. Biz de ne söylenmesi gerekiyorsa ölçüler içinde onları söyleriz ve söylemeye de devam ederiz. Bunlar dikkat ederseniz ABD’nin aparatıdır. Ben operasyon çocuğu derken kimin operasyon çocuğu olduğu apaçık ortadadır.

YANAĞIMIZI ÇEVİRMEK SÖZ KONUSU DEĞİL

– Amerika’nın aparatıdır bunlar ve bu aparatlıklarına çok net bir şekilde devam etmektedirler. Niçin meydana çıktıkları, hangi köşeyi tuttukları, hangi pozisyonu aldıkları ortadadır. Milletimizin bunlara itibar etmemesini istirham ederiz. Biz işimize bakacağız ama yanağımıza vurulduğu zaman öteki yanağımızı çevirmek de söz konusu değil tabi ki. (AA)

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