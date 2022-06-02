Kumburgaz’da otobüs durağına giren sürücü ile ilgili çarpıcı detay

Kumburgaz D-100 karayolunda durağa girerek 3 öğrencinin ölümüne neden olan sürücü Samet Tüfekçiler gözaltına alındı. Tüfekçiler'in ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu, kaza günü ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

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Kumburgaz D-100 karayolu üzerinde dün saat 16.00’da Samet Tüfekçiler, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişinin beklediği otobüs durağına girdi.

Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastanelere kaldırırken kazada 3 öğrenci hayatını kaybetti. Aralarında araç sürücüsü Samet Tüfekçiler’in de bulunduğu 15 kişi ise yaralandı.

DAHA ÖNCE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞ

Kazanın ardından hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Samet Tüfekçiler polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Tüfekçiler’in daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza günü ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Tüfekçiler’in kaza sırasında ise alkollü olmadığı kaydedildi. (DHA)

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