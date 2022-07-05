Kuran kursunda çocuklara şiddet uygulayan iki görevli tutuklandı

Erzurum'da Hacı Bahattin Evgi Kuran Kursu'nda kalan 13 çocuğa şiddet uygulayan iki görevli avukatların ısrarı sonucunda tutuklandı. Duruşmada sanık yakınları, şiddet gören çocukların ailelerine saldırdı.

Fırat FISTIK

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Erzurum'da Hacı Bahattin Evgi Kuran Kursu'nda kalan bir çocuk cinsel istismara uğramış, H. A. tutuklanmıştı. Olayla ilgili geliştirilen soruşturmada 13 çocuğun da işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkmış ve dava açılmıştı.

Çocuklar, belletmen U.G.’nin ve N.K.'nın kendilerini Haydar isimli sopayla dövdüğünü belirtirken, sürekli halde hakarete, küfre maruz kaldıklarını, suratlarına sürekli değişik eşyalarla vurulduğunu anlatmıştı. İki görevli hakkında 13 çocuk için ayrı ayrı 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan iki görevlinin tutuklanmasına karar verildi. Karar sonrası, çocukların yakınları, tutuklanan iki sanığın yakınları tarafından darp edilmek istendi ve arbede çıktı.

AİLELERE SALDIRDILAR

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden avukat Çisel Demirkan Sakallı, yaşananları şöyle anlattı:

“Ailelere, sanık yakınları saldırdı. Biz de avukatlar olarak arada kaldık ve bu şiddete maruz kaldık. Ölüm tehditleri oldu, siz hainsiniz dendi. Bir avukat arkadaşımıza ‘AKP düşmanısın' denmiş. Ki ne alaka. Daha sonra biz aileleri güvenli bir yere aldık ve olay yatıştı.

Duruşmaya girmeden önce de arbede çıktı. Yine sanık yakınları ailelere saldırdılar. Mağdur bir çocuğun babasına yumruk atmaya çalıştılar. Polis müdahale etti. Bu davada tutuksuz yargılanıyorlardı. Biz duruşmada tutuklu yargılanmalarını istedik. Savcı da aynı şekilde tutukluluk talep etti ve sonuçta tutuklandılar. Gözü dönmüş bu insanların, ölümüne saldırıyorlar.”

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