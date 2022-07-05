Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün?

Kurban bayramı için geri sayım sürerken, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler tatile ya da akraba ziyaretine gitmeyi planlıyor. Yılın ikinci ve son dini bayramının ilk iki günü hafta sonuna, son iki günü ise hafta içine denk geliyor. Bayram tatili içerisinde ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de yer alıyor. Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram tatili 17 Temmuz'da sona erecek.

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Yaz aylarının da etkisiyle 9 günlük bayram tatilinin yurt genelinde hareketli geçmesi bekleniyor. Otobüsler ve uçakların ek seferler düzenlemesi beklenirken bayram tatili içerisinde 15 Temmuz da anılacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı.

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. 9 günlük bayram tatili Kurban bayramı ilk günü olan 9 Temmuz'da başlayacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz’da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı