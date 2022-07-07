Kurban pazarındaki esnaf: AK Parti’ye oy yok batırdı bizi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, hayvancılığın başkenti Balıkesir'de kurban pazarını gezerek, esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Akın'a, bir esnaf; “Artık bazı şeylerin değişmesi lazım. Yem çok pahalandı. Maliyetleri kaldıramıyoruz” diye yakındı. Başka bir esnaf ise “Bundan sonra AK Parti’ye oy yok bizden. Batırdı bizi” diyerek tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, memleketi Balıkesir'de kurulan hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapan esnaf ile kurbanlık almak isteyen vatandaşların dertlerini dinledi. Balıkesir'in hayvancılığın başkenti olduğunu kaydeden Akın, üreticilerin maliyetlerden, vatandaşın ise hayat pahalılığından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

“ÜRETEN MALİYETTEN, ALMAK İSTEYEN PAHALILIKTAN ŞİKAYETÇİ”

“Hayvancılığın başkentinde, gelinen noktada hayvancılığı da tarımı da bitirdiler” diyen Akın,

“Kurban pazarına bakıyoruz ne alan var ne de satabilen. Üreten maliyetten şikâyetçi, almak isteyen hayat pahalılığından şikâyetçi. Hayvancı kendi kaderiyle tek başına bırakılmış. Sorumlusu kim? Ülkeyi yönetenler, daha doğrusu yönetemeyenler.

Vatandaşları değil de yandaşlarını düşünenler çiftçiyi, hayvancıyı kendi kaderiyle baş başa bırakmışlar. Ülkede; tarım ve hayvancılık kazanmadığı sürece Türkiye kalkınamaz. Hayvancı, çiftçi kazanacak ki ülke büyüsün” ifadelerini kullandı.

“BAZI ŞEYLERİN ARTIK DEĞİŞMESİ LAZIM”

Akın'ın derdini dinlediği kurbanlık satan bir esnaf; “Değişim şart. Bazı şeylerin değişmesi lazım artık. Padişahlık sistemi değil ki bu” diye konuştu. Başka bir esnaf, “Fiyatlar arttı ama maliyetleri karşılayamıyoruz. Yaptığımız satıştan zarar ediyoruz” diye konuştu.

‘İKİ YIL SONRA HAYVANCILIK TAMAMEN BİTECEK'

Kurbanlık satışı yapan bir esnaf ise şöyle konuştu:

“Yem çok pahalandı. Millet elindeki hayvanları satıyor. Maliyetleri kaldıramadığı için mecburen satmaya çalışıyor. Satışlar ise tek tük oluyor. Maliyet şu an satışı kurtarmıyor” diye konuştu.

Başka bir esnaf ise, “İki sene sonra hayvancılık tamamen bitecek. Nasıl Rusya'dan buğday ithal ediyorlar. İki sene sonra Türkiye'de hayvan üretimi olmayacağı için, hayvanların tamamı ithal edilecek” diye konuştu. Mazot fiyatlarından yakınan esnaf, “Bir gün indiriyor, 24 saat sonra tekrar zam yapıyor. Elektrik faturaları da yüzde 100 arttı.”

“AK PARTİ'YE ARTIK OY FALAN YOK, BATIRDI BİZİ”

Kurbanlık satışı yapan başka bir esnaf da; “Yem olmuş 300 lira, biz 80 liraya kurbanda et kestireceğiz. Yaptığımız emeğe yazık. Köylü perişan. Paranın değeri sıfır” diye konuştu. Esnaf; “Ben şimdiye kadar hep AK Parti'yi destekliyordum. Bundan sonra AK Parti'ye oy yok bizden. Batırdı bizi” diye sitem etti.

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