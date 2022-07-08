Kurbanlık keçi denize atlayıp yüzerek kaçmaya çalıştı
Mersin’de kaçan bir kurbanlık keçi denize atlayarak yaklaşık 600 metre yüzdü.
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Lüfti Turaç'ın üç gün önce aldığı kurbanlık keçi kaçtı. Dün sahil kenarında görülen keçi denize atlayarak yüzmeye başladı.
Yaklaşık 600 metre açılan keçinin boğulacağını fark eden çevre sakinlerinden Ali Çelikkaş ile Tuncay Zafer, denize girip hayvanı kurtardı. Kurtarılan hayvan jandarma ekipleri tarafından küpesinden yola çıkılarak önce satıcıya ardından da sahibine ulaşılarak teslim edildi.