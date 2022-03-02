Hayalet tren: Yüzlerce Türk’ü taşıyan tren güvenlik için tamamen karartıldı, sürekli rota değişti

Pazartesi günü Kiev'den kalkan kurtarma treninde bulunan Selin Deniz'in anlattıkları savaşın soğuk yüzünü bir kez daha ortaya koydu: "Tren akşam 8.40'ta hareket etti. Güvenlik için ışıklar söndürüldü, tamamen karartılmış rotası sürekli değişti. Yolculuk uzun saatler sürdü..."

Yusuf DEMİR

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Kiev Büyükelçilği iki gün önce 28 Şubat Pazartesi günü öğle saatlerinde bir duyuru yaptı.

“Değerli vatandaşlarımız,

Bugün (28 Şubat 2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir.

Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur T.C. Kiev Büyükelçilği”

Günlerdir çaresiz bekleyen Ukrayna’daki Türkler için bir umut ışığıydı ama sokağa çıkma yasağına birkaç saat kalmıştı. Türkler önce internet gruplarından açıklamanın doğru olup olmadığını teyit etmek için uğraştı.

Gara ulaşmak da kolay değildi. Zira araç bulabilmek büyük sorundu. Zamanla yarışıldı. Binlerce kişi için bu kısa zamanda gara ulaşmak imkansızdı.

Bu dakikadan sonra hiçbir resmi açıklama yapılmadı. İki gün boyunca trenle ilgili hiçbir haber gelmedi. Trenin kalkıp kalmadığı dahi bilinmiyordu.

Ta ki Selen Deniz’in sosyal medyadaki bir mesajına kadar. Selen Deniz dün akşam geç saatte gönderdiği mesajda tahliye treninin Romanya’ya ulaştığını haber verdi.

SÖZCÜ’nün ulaştığı Selen Deniz’in anlattıkları tahliye savaşın soğuk yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

KENDİ İMKANLARIMIZLA ULAŞTIK: Elçilikten duyuru yapılınca dün (Pazartesi) konsolosluğa öğlen 1’de geldik. Saat 3 gibi kendi imkanlarımızla tren istasyonuna vardık…

Bazıları yürüyerek gelmişti. Akşam altıda tren geldi. Yedi gibi trene bindik ve sekiz kırkta tren hareket etti.

TREN TAMAMEN KARARTILDI: Güvenli olması için rotayı değiştirerek geldik. Işıksız karanlık bir şekilde…

SİRENLER ÇALDI BİRKAÇ DEFA ANİ DURDUK: Çok karanlıkta birkaç defa ani duruşlar yaptık. Sirenleri duyduk.

PERDELER ÇEKİLDİ, IŞIĞI GÖRÜNMESİN DİYE TELEFONLAR KAPATILDI: Sessiz olmamız ve perdeleri kapatmamız söylendi. Telefonların ışıklarının görünmemesi için kapatmamız rica edildi.

KALAN TÜRKLERİ TOPLADIK: Yolculuk uzun saatler sürdü ama gayet iyiydi. Sessizdi. Birkaç yerde durduk. Liviv’de kalan diğer Türk arkadaşları topladık.

Risk almamak için tamamen karartılmış bir şekilde seyahate devam ettik. Beş gibi Çernivtsi’ye geldik.

10 KADAR OTOBÜS BİZİ BEKLİYORDU: Trenden indik. Çernivtsi’de otobüsler bekliyordu. 10 kadar otobüs vardı. Yemek ve erzak bıraktılar. sandviç bisküvi su vs. Kızılay yardımcı oldu.

SIRA BEKLEMEDİK: Çok çabuk bir şekilde sıra beklemeden Ukrayna sınırından çıkabildik. Otobüsler için özel ray var. Pasaportlarımız alındı, kaşelendi geri verildi.

Romanya sınırını geçmemiz birkaç saat sürdü. Şu an Romanya’da otobüsteyiz. Bükreş’e yaklaştık. Buradan uçakla İstanbul’a götüreceklerini duyurdular.

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